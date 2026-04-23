綠盯鄭麗文訪陸補助“審計長”：有不法送檢調

“審計長”陳瑞敏。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪陸，向台灣民主基金會申請480萬元經費補助。對此，民進黨“立委”吳秉叡今天質疑其行程未提民主自由、名實不符。“審計部”審計長陳瑞敏對此表示，該案尚未核銷，首先由基金會審核執行，再由主管機關“外交部”監督查核，若經查涉及不法，“審計部”將移送“監察院”或檢調處理。