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綠盯鄭麗文訪陸補助“審計長”：有不法送檢調
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2026-04-23 15:59:18
“審計長”陳瑞敏。（中評社 資料照）
中評社台北4月23日電／中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪陸，向台灣民主基金會申請480萬元經費補助。對此，民進黨“立委”吳秉叡今天質疑其行程未提民主自由、名實不符。“審計部”審計長陳瑞敏對此表示，該案尚未核銷，首先由基金會審核執行，再由主管機關“外交部”監督查核，若經查涉及不法，“審計部”將移送“監察院”或檢調處理。
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