軍購僵局現曙光？藍綠白協商氣氛和緩

左起台“國防部長”顧立雄向韓國瑜握手致謝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）“行政院”提出8年新台幣1.25兆元“國防”特別預算，引發在野黨反對，但傳出中國國民黨“立法院”黨團有意願調升至8千億元。“立法院”23日下午由院長韓國瑜召集朝野黨團舉行“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”協商，比起過去劍拔弩張、藍白集體缺席情況大不同，藍綠白均到齊，氣氛也舒緩和平。



協商前，民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌與台“國防部長”顧立雄主動與國民黨籍“立法院長”韓國瑜握手寒暄，並長時間低聲交換意見，現場氣氛明顯較以往和緩。民進黨團也對藍委徐巧芯、牛煦庭願意調整條文表達肯定。



“立法院”23日下午進行朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召蔡其昌、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、“國防”及外交委員會“立委”、台“國防部長”顧立雄等人均出席。



“行政院”提出1.25兆“國防”特別預算版，國民黨團提出3800億加N版、民眾黨團提4千億版。傳出美方施壓，美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）屢次喊話要支持1.25兆，谷立言更在22日赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文談軍購，傳出國民黨團在金額的立場將有調高鬆動。



會中條文討論出現進展，國民黨籍“立委”徐巧芯表示，原則上同意民眾黨團版本，但將“因應中大陸事威脅”修正為“因應敵情軍事威脅”。蔡其昌則回應，原本支持徐巧芯與藍委牛煦庭意見，但他仍認為應以“行政院”版本為基礎修正，若採民眾黨版本，則需加入“厚植‘國防’產業”等內容。



韓國瑜現場裁示，將以民眾黨版本為基礎，納入國民黨修正意見，條文第一條暫定為“因應敵情威脅及迫切“國防”需要，積極強化不對稱戰備，厚植“國防”產業，提升聯合作戰效能”，後續條次與文字仍將持續整合各黨團意見。

