柯文哲：賴無法出訪可能很高興　可升高對立

柯文哲與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠受訪。（照：陳琬惠臉書） 中評社台北4月23日電／針對賴清德原訂22日出訪非洲“友邦”史瓦帝尼行程受阻，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，賴清德面對無法出訪“搞不好很高興”，並認為這可能符合其一貫策略，透過升高對立鞏固政治局勢，但也將付出台灣社會長期分裂的代價。



柯文哲上午偕妻子陳佩琪前往宜蘭羅東中山公園福德廟，替民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。



針對賴清德出訪史瓦帝尼行程受阻，柯文哲表示，當前國際局勢仍處於中美對抗架構下，台灣應思考如何尋求最佳生存空間，但他話鋒一轉，直指賴清德可能藉此操作對立情緒。



柯文哲指出，觀察賴清德的連任策略，與陳水扁執政時的選戰模式相似，由於屬於少數政府，透過不斷升高對立，最後再使用“芒果乾”，讓政治版圖趨向“五五波”，最終再採取激烈選戰手段爭取勝利。



他進一步提到，外界普遍認為背後操盤者可能為前“國安會秘書長”邱義仁，並批評相關策略延續過往模式，甚至以不願說出口的粗俗話“狗改不了吃屎”暗諷其手法一成不變。



柯文哲強調，若持續以升高對立作為“治國”與選戰策略，雖可能在短期內影響民調，但長遠而言將使台灣社會陷入更深層的分裂與對立。他表示，自己一向反對此類操作，也不認同以對抗作為主要政治路線。