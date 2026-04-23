謝衣鳳喊話鄭麗文盼說話算話回歸初選

藍委謝衣鳳接受專訪。（照片：《中午來開匯》提供） 中評社台北4月23日電／針對中國國民黨彰化縣長提名人選遲未定案，有意爭取提名、國民黨籍“立委”謝衣鳳23日在網路節目表示，未來在藍白合議題上，她自認是最能夠整合藍白的人選，並盼黨中央盡速提名；謝衣鳳強調，畢竟選戰已經提前開打，且民進黨早已經準備好，“希望黨中央可以盡速提名，讓支持我的選民共同努力，贏得這次勝選”。謝衣鳳也提到，黨主席鄭麗文曾說，縣市長選舉協調會是擔任主席的首要工作，如果在縣長初選有兩人以上，一定會舉辦初選民調。



國民黨彰化縣長提名作業在黨中央尚未公布徵召人選下，除早已表態爭取提名的“立委”謝衣鳳、彰化縣政府參議柯呈枋及彰化縣工策會總幹事洪榮章，3人持續在基層跑行程爭取支持外，最晚表態的國民黨考紀會前主委、律師魏平政繼日前在社群平台成立參選專頁後，22日也開始懸掛大型競選看板，爭取曝光度。



謝衣鳳23日接受網路節目《中午來開匯》專訪，由於國民黨中央並未正式協調過，謝衣鳳說，盼國民黨主席鄭麗文說話算話回歸初選。謝衣鳳指出，跟鄭麗文見面也有公開行程，但由於所有人都很忙碌，協調機會並不多。她也提到，鄭麗文曾說過，縣市長選舉協調會是擔任主席的首要工作，一定會會努力完成，如果在縣長初選有兩人以上，一定會舉辦初選民調。



“每周都被疲勞轟炸，盼黨中央盡快決定最佳人選。”謝衣鳳說，4月12日她與柯呈枋、洪榮章3人發表聯合聲明，針對2026彰化縣長提名議題，強烈要求黨中央尊重大地深耕的人選，反對“空降”提名；而自那之後，她每周都面臨基層及支持者不斷提醒詢問進度，一直在這情況下被疲勞轟炸，柯呈枋及洪榮章也是面臨如此情況。



“爭取中間及年輕選民，我認為我還是在這部分能整合最大、集中到作大化。”謝衣鳳呼籲黨中央，如果重視年底地方大選，就要有最快的方式決定最佳候選人，希望黨中央可以看到基層焦慮，因為這對國民黨基層來講非常重要，盡快決定彰化縣長候選人。



至於與胞弟、國民黨籍彰化縣議長謝典霖的矛盾，謝衣鳳表示，對所有縣民來說，縣長與議長是同一家人恐無法接受；但是她說明，公職都是民眾選出來的，民眾選議員，最後才由民眾選出來的各黨派議員再選出議長，目前就是“姊弟登山，各自努力”，如果自己選上縣長，“他（謝典霖）擔任議員，跟我是沒有衝突性的，而他到時是否能當上議長，是要看所有議員們的智慧”。



此外，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田日前接受專訪對謝衣鳳喊話，表示希望她能諒解家族乃至父母的思考。對此，謝衣鳳也回應，強調爭取提名決心未變，蕭景田是縣黨部主委，“但他不是我的家人，我也請他不要一直代表我的父母在媒體上發言，並且介入我的生涯規劃，我可以自己來決定，現在已經是年輕人決定未來的時刻”。



“打破彰化傳統偏見，維護新女性獨立尊嚴。”最後，謝衣鳳重申，她是一名新女性，應該要有自主空間，以及對自身身涯規劃的執著；她也盼在彰化打破這樣傳同偏見，維護女性獨立尊嚴。她強調，“我是獨立個體，我想要展現的是個人獨特政治魅力，必須要堅持我的想法及理念，才可以讓大家看到想法的呈現，希望所有人都可以理解我”。