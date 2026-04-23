開工不易　張善政：“中央”該給的錢都沒給

桃園市長張善政致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政23日到桃園市觀音區出席保障市民活動中心動土典禮時表示，現在桃園市各項工程要開工相當不容易，因為總預算還未通過，就藉口卡住地方的預算，“中央”該給的錢到現在都沒給，很多建設和政策都只能由地方政府先代墊費用來推動。



桃園市觀音區保障市民活動中心23日舉行動土典禮，包括張善政、藍委涂權吉、國民黨籍桃園市議員吳進昌、無黨籍桃園市議員許更生、桃園市政府民政局長劉思遠、觀音區長劉草典等人都到場出席。



張善政在致詞時指出，現在桃園市各項工程要開工相當不容易，因為“中央”預算還沒有通過，便以此為藉口來卡住地方的預算，“中央”該給的錢到現在都沒有給。例如，基北北桃新台幣1200元的TPASS通勤月票，為了不讓通勤族受到影響，目前都是由市府先代墊，希望“立法院”能夠推進“行政院”把錢趕快撥下來。



張善政提到，近年受物價上漲及缺工缺料影響，公共工程推動面臨嚴峻挑戰，他要特別感謝“中央”與地方民意代表支持，促成桃園市各項工程的順利推動。這次觀音區保障市民活動中心工程總經費共5千多萬元，整合社區活動與關懷據點功能，並可依需求彈性導入托育及長照服務，期盼能打造全齡的友善空間，來造福觀音區的居民。