謝衣鳳：綠新潮流很強　盼藍儘速整合

藍委謝衣鳳接受專訪。（照片：《中午來開匯》提供） 中評社台北4月23日電／中國國民黨備戰2026地方縣市首長，但彰化縣人選遲未定，原定22日中常會要公布，卻又延期，表態參選的“立委”謝衣鳯23日接受網路節目訪問表示，民進黨提出新潮流“立委”陳素月作為最強候選人，對方也將自己當作最強對手，以過去到現在民調來看，她與陳素月確實在伯仲之間，謝衣鳯也舉《孫子兵法》“善攻者贏”，強調自己能守也能攻，希望黨中央盡速決定。



謝衣鳯說，歷屆彰化縣長人選，都是擔任“立委”後轉戰縣長，包括前縣長翁金珠、卓伯源、魏明谷、王惠美，這次民進黨對手也是“立委”，而她作為現任“立委”就是優勢。她說，民進黨新潮流非常強，藍營怎樣能整合、讓選戰順利開跑，是目前最重要的關鍵，國民黨要盡快提人選。



謝衣鳳23日接受網路節目《中午來開匯》專訪，針對近日民眾黨主席黃國昌與秘書長周榆修支持謝衣鳯為藍白最好候選人，謝衣鳯對此表示感謝。她說明，無論是國民黨2020在“立院”時的少數、2024“立委”選舉，她都勝選，且為彰化唯一藍委，甚至2025全台大罷免時，自己也是少數連署未過者，都是她的優勢。



謝衣鳯認為，從過去以來，國民黨在中南部注重組織、傳統選戰打法，往往忽略中間選民與年輕力量，這些人平常不會對選戰表態，但如果選戰已經變成五五波，約20萬名中間與年輕選民將成為決定的關鍵因素。



“請問黨中央，為什麼不趕快提名？”針對人選輩出卻遲未定於一尊，謝衣鳯喊話國民黨主席鄭麗文，規定直指若縣市長參選者有2位以上，必須要協調或初選民調辦理，“為什麼遇到我就跳過？”她更舉《孫子兵法》“善攻者贏”，強調自己能守也能攻，希望黨中央盡速決定。



針對國民黨彰化縣黨部主委蕭景田推薦黨中央徵召律師魏平政，謝衣鳯說，魏在20年前，以無黨籍選過社頭鄉長但落選，現在出來，讓藍營基層都炸鍋，這是黨中央未曾重視的角度。



另外，外傳彰化縣長遲未定奪，也與謝家不支持有關，若謝衣鳯出來選縣長，屆時縣長、議長不能全拿，現任國民黨籍彰化縣議長謝典霖處境將左右為難。對此，謝衣鳯進一步說，彰化有非常多派系、傳統組織，但必須回頭過來看，如果國民黨在中南部只重視傳統組織、派系，忽略中間選民與年輕人心聲，很容易陷入苦戰或失敗。



謝衣鳯強調，拒絕副秘書長是因為決心參選縣長，極力往這目標前進，希望支持她的人、與她有共同想法的人能一起努力。如果這時候她動搖了、改變方向了，支持者們也會跟著動搖，她不希望動搖這些基礎，不想讓眾人失望。



謝衣鳯補充，她一直保持初心，是因彰化縣年輕人口外移情況，還有傳產面臨升級轉型與交通建設，希望大家共同來努力，如極力爭取台積電、半導體科技、高薪產業來到彰化，提供彰化縣生活機能，爭取好市多等，希望所有人在彰化便利生活。