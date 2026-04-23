美印太司令促軍購　藍議員嗆乾脆每年上貢

國民黨台北市議員李柏毅。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／“立法院長”韓國瑜下午召集朝野協商“國防”特別條例草案。美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將21日表示，台灣通過“國防”預算案真的非常重要，“如果雞都餓死了，就不會有雞也不會有蛋”。對此，中國國民黨籍台北市議員李柏毅痛批，拿這麼離譜的言論逼台灣就範，台灣買F-16V都不交貨，只要台灣的錢。民進黨政府乾脆每年向美國“上貢”，不是更直接？



李柏毅指出，美國要錢已不只是國與國之間的軍事預算，連美國參眾兩院的議員都來逼迫台灣提供預算。為什麼？因為某些議員背後的金主就是軍火商。美國參院軍委主席韋克爾（Roger Wicker）指責藍白陣營擋住1.25兆的特別預算“讓人失望”，直接對台指手畫腳。結果大家發現，他背後大型軍火商每年捐款高達數百萬美金。更離譜的是，他的大金主剛好就是拖欠台灣F-16V跟無人機的廠商。



針對台灣“立法院”陷入僵局的“國防”特別預算，帕帕羅21日在參議院軍事委員會聽證會上指出表示，美國對台灣“國防”的重視程度，不能超過他們自己對防務的重視。他強調，“這不是先有雞還是先有蛋”的問題，“如果雞都餓死了，當然不會有雞，也不會有蛋”。因此，台灣為自身“國防”提供經費至關重要。



李柏毅23日在中視節目《新庶民大頭家》中質疑，按照美國印太司令部司令的邏輯，只要台灣的錢沒到，中東戰爭就打不下去。烏俄戰爭也不用打了，因為美國沒錢去支援烏克蘭。拿出這麼離譜的言論來逼台灣就範，連演都不演了，要的就是台灣的預算跟錢。難怪之前包括賴清德、“行政院長”卓榮泰都講，對美軍購合約裡不能有違約條款。當然不能有啊！因為合約平不平等不重要，如何“餵飽”美國才重要，這真的叫荒謬！



李柏毅痛批，軍火商供貨一直跳票，美國議員卻一直叫台灣繼續掏錢買軍火。合理的軍購該買就買，但買了不交貨我們買了幹嘛？“以後乾脆不要買軍火，每年直接向美國上貢不是更直接”？



李柏毅指出，政府天天說台美關係好，結果出事時，美國第一是跟台灣要錢，第二是把兵力派去照顧別國。照理說F-16V早就該交貨了，但我們的飛機去哪了？可能都先撥給烏克蘭或其他國家了。這種情況，民進黨還要蒙上眼睛無條件抱美國大腿嗎？當台灣的金錢、資源甚至台積電都被搬空，沒有利用價值後，台灣在美國眼中還剩下什麼？