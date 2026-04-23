綠台南主委內戰　郭國文爆對手背後有人挺

綠委郭國文表示，民進黨台南黨部主委選舉有藏鏡人。（照片：郭國文辦公室提供） 中評社台北4月23日電／民進黨台南市黨部主委選舉日前傳出陷“賴系”內戰，現任主委、“立委”郭國文與台南市議會副議長林志展都登記參選。但主委郭國文今天受訪時爆料，這場選舉的真正對手並非林志展，而是在他背後的民進黨前中執委郭再欽。



郭國文憂心說，郭再欽涉入台南爐碴、光電，也捲入令台南人心痛的88槍案，和這樣的人掛勾無助於民進黨形象，他積極參與黨務更容易讓民進黨形象陷入泥淖，“也可以去問陪同林志展登記的議員，這些人都知道郭再欽扮演的角色”。



郭國文今接受《POP撞新聞》專訪表示，林志展原先以無黨籍身分參選，後因賴清德站台支持而感動，決定加入民進黨報恩。據媒體報導，賴清德曾二度勸退林志展參選黨部主委，郭國文證實此事，並指出賴清德認為他能勝任黨部主委角色，無須開闢此一戰場。



郭再欽是前民主進步黨中執委、台南學甲“明祥馨”公司負責人，也是一名企業家，因涉及台南學甲爐碴污染案、力暘光電弊案及臺南正副議長選舉賄選案而受到廣泛關注。他被指控在學甲區農地違法填埋大量工業爐碴，並被認為是民進黨在台南黑金利益的關鍵人物，引發嚴重的環境與政治爭議。



當被問及林志展為何仍堅持參選時，郭國文表示，除了涉及個人恩怨外，最主要原因是背後有人力挺，而該人士正是郭再欽。郭國文明確表達，郭再欽確實有介入此事。



林志展對此直球回應，指郭國文當年之所以能當選黨部主委，是他居間協調郭再欽的支持，“如今郭再欽不支持你、你就說人家有爭議，做人的道理是這樣子嗎？”林志展強調，黨部主委應具備協調黨內不同意見的能力，他不是戀棧職位，只想做該做的、對的事。他認為選戰不在話多，而在於2026年先打贏地方選戰，2028年“總統”大選才有希望。



郭國文提到，自己參選時，強調民進黨不可以“國民黨化”、不可以淪為“派系政治”，他憂心有人意圖把自己塑造成，類似雲林張榮味的地方強人，過去不管在議長選舉、“立委”初選、還是這次黨部主委選戰，都要介入。



郭國文指出，為什麼台南會這麼支持民進黨，是早年黨國時期，由國民黨海派、山派把持台南，民進黨靠著本土民主價值，用行動“排山倒海”，打破傳統派系。郭國文強調，當初靠著價值、理念與行動贏得支持，現在也必須如此來贏得2026、2028選戰，不能因在台南建立執政基礎，就走回派系政治。