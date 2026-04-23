增兩岸航班？梁文傑：會去了解各航司看法

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）大陸已透過兩岸“民航小兩會”致函台灣，籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會上周表達“現有航點和運量已足敷需求”，是否代表正式回絕？陸委會副主委梁文傑23日表示，是目前足敷需求，但還會再了解各航空公司的看法。



梁文傑說，對岸說的客座率超過8成，是指中國自己航空公司的統計，但我們的航班統計數字約65%左右，還是可以增班，只是目前航空公司沒有要增班。現在國際旅遊飛日韓線或歐美線的價格可以賣得比較高，對航空公司來說，有沒有興趣增班，也需要尊重航空公司。



至於台灣商業總會理事長許舒博針對陸委會“沒有回頭客”的說法反問，台灣旅客赴陸不用回來嗎？哪一架飛機沒有回載率的？梁文傑回應，許說的是指台灣旅客，但我們講的是飛機把台灣旅客載過去，但回來時不一定是台灣民眾回來，可能是大陸人來台灣，這個航線才會有長久經營的可能性，不然等於是特定旅遊點的包機。



梁文傑說，現在大陸提出的烏魯木齊、蘭州、哈爾濱等直航點基本上都是旅遊點，就是要台灣旅客去，回頭不會有新疆人、蘭州人、哈爾濱人。這樣的話，光是為了一個旅遊點，“要把台灣旅客載過去，那就讓市場機制解決”，若航空公司覺得有盈利的可能性，就會來申請，我們再評估看看。



陸委會23日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



對於民航小兩會的評估，梁文傑表示，我們還是要尊重航空公司的意願，因此會再了解各航空公司的看法。一條航線的經營不只是飛機飛過去而已，還要有櫃檯人員、旅客報到、檢查行李等成本，光是建置服務人員就需要成本與時間，這需要看航空公司的意願。