拉抬陳琬惠民調　柯文哲進駐宜蘭輔選4天

柯文哲（左二）進駐宜蘭，為民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右一）輔選。（圖：民眾黨提供） 中評社台北4月23日電／宜蘭縣長選舉藍白合將透過內參民調產生人選，本月底將進行民調。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天起一連4天進駐宜蘭，為民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。媒體詢問內參民調為何不公布日期？柯文哲回應，為減少干擾，防止灌票，提升民調可信度。



年底宜蘭縣長選舉，民進黨已徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前“立委”陳琬惠，國民黨由不分區“立委”吳宗憲出線。針對藍白整合議題，國民黨與民眾黨本月15日在台北召開工作小組會議，決定採用不公開日期的內參民調，防止綠營灌票。



柯文哲排定4天輔選行程，柯文哲上午與妻子陳佩琪、陳琬惠，前往羅東中山公園福德廟上香，隨後前往附近的民生市場、開元市場，為陳琬惠拉票。



陳琬惠表示，她在宜蘭深耕多年，有信心在民調中脫穎而出，代表藍白出戰民進黨，把宜蘭守下來。



陳琬惠說，柯文哲在宜蘭輔選4天期間，將到縣內菜市場、夜市掃街，24日晚間在頭城慶元宮有廟口開講，民眾黨要角都會到場助陣。強調自己在宜蘭深耕多年，這次在藍白整合民調中希望可脫穎而出，代表藍白迎戰年底縣長大選，贏得勝選。