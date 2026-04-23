台官方指馬鈴薯無法逐顆驗　王鴻薇：打臉卓

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／針對美國進口馬鈴薯有發芽疑慮，“行政院長”卓榮泰21日在“立法院”表示會“逐顆檢查”，不會讓發芽馬鈴薯留到市面。不過台“衛福部長”石崇良23日受訪時表示，現行採取“批次抽驗”方式，根據風險程度抽取約2%至10%進行檢測。中國國民黨籍“立委”王鴻薇23日表示，石崇良出來“打臉”卓榮泰，卓為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。



石崇良今日直言“我們從來沒有逐顆檢驗”，澄清卓榮泰指的應是“農業部”的外觀檢視的部分。



媒體報導，王鴻薇指出，質詢她針對政府為了美國頒布了特規辦法，要開放可能有毒的美國進口發芽馬鈴薯，當下卓榮泰口氣很大，說要“逐顆”檢查，不會讓發芽馬鈴薯留到市面。當下她第一時間就質疑，台灣的檢驗量能根本不夠，一個貨櫃十幾萬顆馬鈴薯全台檢驗龍葵鹼（茄鹼）的能量極其有限，檢驗過程需時5至7天，且馬鈴薯在進口後仍會持續成熟，“卓式檢查”根本天方夜譚。



王鴻薇質疑，“才短短2天的時間，‘衛福部′就知道麻煩大了。”石崇良出來“打臉”卓榮泰，明確表示食藥署邊境檢驗是“逐批”抽驗，依風險程度調整抽驗比率，像馬鈴薯就是每批進貨採2至10%抽驗，“他還補一句，這種科學抽驗方式已行之有年。”



王鴻薇強調，食安問題絕對不是“卓是今非”的兒戲，關於發芽馬鈴薯的危害，她已經不止一次提醒，但卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付民眾的擔憂，為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。



“‘行政院′與‘衛福部′，已經宣告信用破產。”王鴻薇說，從檢驗內容到法規都在忽攏，出賣民眾食安與健康；美關稅效力尚未確定，民進黨政府竟執意要進入台灣，到底“行政院副院長”鄭麗君私下還對美國承諾了什麼？