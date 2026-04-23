王信超：台觀光逆差嚴重　陸客進來別推開

台灣省旅館商業同業公會聯合會理事長王信超。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月24日電（記者 蔣繼平）台灣商業總會日前偕業界提出六大訴求，籲台官方正面接球大陸10項惠台。台灣省旅館商業同業公會聯合會理事長王信超向中評社表示，台灣觀光逆差嚴重，錢都往外送，長期來看對產業發展不利，若台灣觀光要成長的話，一定要有外來的刺激，這樣旅遊市場才會好。



王信超是河堤集團總經理兼執行長，在高雄、墾丁共經營8家旅館，也跨足旅宿、餐飲、遊艇、旅行社等領域。現任台灣省旅館商業同業公會聯合會理事長、屏東縣觀光協會理事長。



根據統計，2025年來台旅客857萬人次，觀光外匯收入也從100億美元提升至118億美元。2025年台灣出境人次達1894萬人次，旅遊支出更高達373億美元。台灣出境旅遊消費金額，是境外旅客來台消費總支出的3倍以上，觀光逆差嚴重。



大陸公布10項惠台措施後遭台灣官方冷回應。商總理事長許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表呼籲開放陸客來台，可直接促進觀光業發展，並喊話政府不要站在產業及人民對立面，應以整體利益為依歸。



對此，王信超表示，商總20日的記者會他人剛好不在台灣，不然他也會出席參加。他強調，台灣旅遊市場的氛圍還是沒有那麼好，所以業界都會期待有新的市場進來，能夠進來到多少，大家都樂觀看待，不可能說有人要進來，卻把它推開。



王信超表示，以做事業的立場來講， 現在大家都很辛苦，所以歡迎各種市場進到台灣，這個應該是比較正面。但如果因為是受政治影響的話，那就真的沒有辦法去衡量什麼。事實上可以從數據發現，台灣旅客真的就是一直往海外跑。

