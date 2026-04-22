曲兆祥：中間選民理性　綠抗中牌漸失效

文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授曲兆祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）賴清德原訂22日出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭）行程喊卡，指稱是大陸打壓所致。中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授曲兆祥向中評社表示，民進黨政府習慣性將外交挫敗推給大陸的做法已出現邊際效應遞減。



他觀察到，隨著國際局勢動盪與社會氛圍轉變，台灣民眾對抗中牌已不再出現過去那種膝反應式的盲目買單，大概只剩民進黨鐵粉還支持，但中間選民已開始會理性檢討政府自身的外交策略問題。



賴清德原定22日出訪非洲史瓦帝尼，但在前一天傍晚臨時宣布因專機航程途經的塞舌爾、毛里求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，決定暫緩出訪，台官方強調是因大陸打壓所致，引發討論。



曲兆祥對此接受中評社訪問時表示，“賴政府”此次出訪失利後，第一時間找理由、找戰犯，且最快的方式就是推給大陸，這在台灣已不是新招，過去二、三十年一向如此，只要失敗了就推給大陸，說是政治壓迫，藉此轉移內部對自身戰略失策的檢討。



他形容，這就像棒球隊出賽不順，不檢討戰術與體能，卻說是因為對手太強，這能說服人嗎？



曲兆祥分析，民進黨這套說法在過去或許能平安過關，但近期社會氛圍正經歷深刻轉折。尤其在美以伊戰爭爆發後，全球戰爭陰影籠罩，台灣人民真切感受到世界秩序的轉變。