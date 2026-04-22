羅添宏：賴清德出訪受阻　台國際處境更艱難

曾派駐斯威士蘭的台退休外交官羅添宏。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月24日電（記者 盧誠輝）賴清德訪問非洲唯一“邦交”國史瓦帝尼受阻。曾派駐史瓦帝尼的台退休外交官羅添宏接受中評社訪問表示，賴清德這次在要出訪史瓦帝尼前一天才宣布臨時暫緩行程，確實相當罕見，但台灣的外交關係本來就非常艱難，未來國際處境恐怕只會更艱難。



賴清德原定22日出訪非洲史瓦帝尼，21日傍晚臨時宣布因專機航程途經的塞舌爾、毛里求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，決定暫緩出訪，台官方強調是因大陸打壓所致。



羅添宏強調，賴清德這次在要出訪史瓦帝尼前一天才宣布臨時暫緩行程，確實相當罕見。但台灣的國際處境本來就非常艱難，台灣的外交官也是全世界最難做的外交官，外交被打壓本來就無所不在，未來台灣的國際處境恐怕只會更艱難。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島代表、韓國釜山“總領事”以及“外交部領事事務局副局長”，亦曾派駐菲律賓、史瓦帝尼、聖文森等。



他提到，史瓦帝尼在1968年脫離英國殖民獨立之後，“中華民國”就立刻跟史瓦帝尼“建交”，當時台灣並未在史瓦帝尼派駐“大使”，而是由派駐南非約翰尼斯堡的“總領事”來兼任史瓦帝尼“大使”，後來才有派駐史瓦帝尼的專任“大使”，並設置“大使館”。他則是在1998年到2001年間在史瓦帝尼擔任參事，他記得當時“中華民國”在斯威士蘭的“大使館”還是紅牆綠瓦。



羅添宏指出，斯威士蘭有相當豐富的礦產和林業，並盛產甘蔗，台灣也有派駐農技團到當地去協助輔導。美國在2000年通過“非洲成長與機會法案”（AGOA）的單邊貿易優惠政策，讓非洲許多國家的產品外銷到美國去可以免稅，因此當時也吸引許多成衣業和紡織業的台商到當地設廠。

