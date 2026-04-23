專論：賴陣營愈急愈錯　難題會愈來愈多

蔡英文2024年10月訪歐前夕，赴賴清德官邸作客。(府方資料照) 中評社台北4月24日電（評論員 林淑玲）台灣朝野都有各自內部問題，民進黨政府壓力在兩岸，賴清德壓力更來自於外界都拿他與蔡英文做比較。蔡執政8年出訪9次，風光過境美國；賴上任逾700天，第二次出訪即生變，且未曾登上美國本土。蔡任內兩岸關係也沒那麼僵。賴陣營愈急，愈出錯，愈接近2028大選，難題會愈來愈多。



賴清德原訂4月22日出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭)，行前因印度洋島國塞舌爾、毛里求斯與馬達加斯加無預警取消專機飛航許可，出發前一天傍晚臨時宣布行程暫緩。賴今年520就職兩周年，第二次出訪卻生變，與蔡英文任內9次出訪，史瓦帝尼就去了兩次相差很大。為何蔡英文可以，賴清德卻辦不到？引起熱議。



國民黨籍台中市長盧秀燕23日就開酸賴清德，可向蔡英文請教如何解決問題。



賴清德走不出去的關鍵當然是兩岸關係，團隊急著大內宣，卻屢屢弄巧成拙也是大問題。



賴出訪前夕，有綠媒連發二則獨家，大肆宣傳此行將有“十一個非洲國家跨黨派政要熱烈歡迎”，賴將與這些國家元首自然互動，並誇口將打破“北京一中論述”等。以目前兩岸關係、非洲政局，賴陣營這種操作無異“呷緊弄破碗”，自己送上門，不出事都難。



無獨有偶，“行政院長”卓榮泰3月7日宣稱以私人名義、自費包機赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽。《日經亞洲》日前報導披露，“台方事先提交超過15人名單，日方要求移除‘行政院′發言人及攝影人員，未被理會，賽後卓榮泰赴日訊息又遭台媒揭露，讓部分日本官員認為違反雙方默契，並稱對此感到被背叛。”會發生這種事也是台官方根本沒顧慮中日關係的敏感，日方難處，急著要大內宣，結果愈搞愈糟。

