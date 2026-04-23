接理事長　賴正鎰喊話兩岸快重啟觀光

觀光旅館公會理事長，北投麗禧酒店董事長蕭景田交接印信給鄉林集團董事長，涵碧樓酒店董事長賴正鎰，監事會召集人柴俊林(中)監交。（照：觀光旅館商業同業公會提供） 中評社台北4月23日電／觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，商業總會榮譽理事長賴正鎰高票當選理事長。對於再度披掛上陣，賴正鎰強調，他會與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他更向政府喊話，“衹有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2000萬人次的目標。”



賴正鎰說，要讓台灣入境旅遊人數可以加快回到1200萬人，甚至未來三年內快速增加到2000萬人，他建議首要工作就是儘快開放兩岸觀光旅遊交流，回到過去71個城市直航對飛，每周890個對方航班，回到陸客每年來台450萬人次的旅遊盛況。



賴正鎰說，台灣觀光業苦八、九年了，俗話說“先顧腹肚，才能顧佛祖”，他提六大建言，包括政府應先做好觀光轉型與強化硬體，增加產業實力，才能賺更多觀光財。同時，兩岸要儘快重啟觀光旅遊，不僅人流與金流增加，航班與交通需求就會提高，唯有兩岸和平穩定發展，其他國家觀光客看在眼裡，覺得到台灣旅遊是安全的，才會更放心到台灣觀光。



根據“觀光署”統計，國際觀光旅館71家，一般觀光旅館46家，共117家，從業人員有1.2萬人，去年整體營收為635億元。一般旅館有3047家，從業人員為5.5萬人，去年總營收約110億元。合法民宿1萬2693家，全年營收約78億元，從業人員為2萬人。旅行業共4283家、從事領隊與導遊約13萬人，全年總營業額超過500億元。



賴正鎰說，台灣旅宿業的就業超過21萬人，去年總營業額超過1250億元，若連同遊覽車業、航空業者、禮品店職工、餐飲業者、夜市攤販、計程車司機等也都算是觀光業上下游從業人員，總共約超過200萬人，占了台灣總勞動力1200萬人的六分之一，粗估整個觀光業產值在國民生產毛額GDP佔比約5%。同業間都是互相交流與合作，大家都希望台灣觀光大餅再做大，增加外匯收入與稅收。



賴正鎰指出，2002年台灣與日本先後提出“觀光倍增計劃”，當年台灣入境才200萬人次，日本入境人次為300萬人。2018年來台觀光人數是最高峰，超過1186萬人次，但日本在2018年就達3000萬人次。疫情之後各國觀光快速復甦，日本去年已經突破4000萬人次，但台灣仍原地踏步，去年來台旅客僅857萬人次，且觀光逆差逐年加重。



儘管政府喊話明年要拚1000萬人次，但去年台灣人出境旅遊高達1900萬人次，相差1000萬人次，觀光逆差高達255億美元，簡直是將出口賺到的外匯，又拱手轉讓給外國，令人惋惜。



賴正鎰表示，兩岸直航從2008年啟動，逐年增加航點，至2018年，共71個航點(大陸61個，台灣10個)。2011至2015年期間，分批開放陸客來台自由行的試點城市，前後累計共47個城市，每周最高有890個客運航班。



賴正鎰指出，疫情期間兩岸往來幾乎中斷，疫情後陸續恢復航點至今，大陸有14個城市、15個航點，台灣則有5個航點，每周對飛310個客運航班，但跟2018年疫情之前的盛況差距仍大，兩岸人民從事商務、觀光或探親往來，仍稍嫌不夠便利。

