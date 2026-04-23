拼新北市長　蘇巧慧推四大青年支持政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧23日推出四大政見。（照片：蘇巧慧競選辦公室提供） 中評社台北4月23日電／民進黨新北市長參選人蘇巧慧鎖定新北市112萬青年市民，今天推出涵蓋“知識的支持”、“資金的支持”、“空間的支持”與、“身心的支持”四大青年支持方案，在她先前提出幼老照顧“六大福利政見”後，再補上一塊青年照顧的拼圖。



蘇巧慧表示，先前她提出“長輩小孩顧得好，三明治族群沒煩惱”的“六大福利政見”，獲得廣大支持及迴響，此次她與團隊中的青年一起討論需求，一起提出青年四大支持方案，並由團隊同仁發揮創意以AI技術製成實驗性質的動畫，透過現在流行的創新工具呈現她的青年政策藍圖。



蘇巧慧表示，提出的支持方案包含“知識、資金、空間、身心”四大面向的支持方案，包含提供青年朋友“知識上的支持”，計劃建立“微型創業一條龍加速器”，還有針對返家耕耘的青農推出“資金的支持”，活化閒置的“數位游牧基地”，以及定期舉辦利用AI工具共創城市解方的“青年黑客松”，還有給予青年“身心的支持”。



蘇巧慧強調，她會讓市府成為青年的後盾，從技能到資金、從實體空間到心理健康，全方位照顧112萬每個階段、每種領域新北青年的需求，也要讓新北成為全台灣青年願意住、喜歡來，並能在此成就人生夢想的城市。