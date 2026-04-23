台智庫建議以無人機生產力換取烏實戰技術

智庫DSET23日發表“台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作”政策報告。（DSET提供） 中評社台北4月23日電／台灣智庫“科技、民主與社會研究中心(DSET) ”發布報告指出，目前台灣與烏克蘭合作，仍以企業對企業的零組件銷售為主。不過報告發現，台灣無人機整機對烏克蘭出口持續上升，2025年台灣對捷克出口總量達7萬0372架、對波蘭出口3萬1711架無人機，但大多數皆轉運至烏國；報告建議先與烏國鄰近國家建立長期夥伴關係，並以台灣自身製造能力，換取接觸烏克蘭經實戰驗證的技術。



DSET是由台灣政府於2023年成立的智庫，召集人是陳東升，曾任民進黨智庫新境界文教基金會執行長，現為台灣大學社會學系特聘教授。此智庫專注於地緣政治與科技領域的政策研究，為政府及盟國提供戰略建議。研究範疇涵蓋半導體、人工智慧、能源安全、氣候韌性及“國防”科技。DSET23日發表“台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作”政策報告，指出台烏歐的無人機供應鏈合作快速成長，去年出口近13萬多架，台製零件逐步重要。



根據《中時新聞網》報導，本報告指出，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與烏克蘭Iron Cluster在2025年9月簽署的合作備忘錄，是台灣與烏克蘭首份合作備忘錄，為重要進展。



報告表示，目前台灣與烏克蘭合作，仍以企業對企業（B2B）的零組件銷售為主，台灣出口品項包括台製飛控板、電池、馬達以及其他微電子零組件。根據DSET訪談的烏克蘭與台灣相關單位，在經調查的61家烏克蘭無人機公司中，共有至少7家烏克蘭公司，向至少4家台灣公司採購上述零組件。



報告認為，儘管直接互動有限，但台灣整機對烏克蘭出口持續上升。根據台灣貿易數據，2025年台灣對捷克出口總量達7萬0372架、對波蘭出口3萬1711架無人機，其中大多數皆轉運至烏克蘭。



報告指出，另考察烏克蘭與歐盟官方貿易數據，就直接出口而言，台灣於2022至2025年間對烏克蘭出口總額達2024萬6206美元。其中2025年台灣對烏克蘭的直接出口，多數為重量超過250公克、但不超過7公斤的第一類無人機（HS code 8806.22）。但受限於貿易數字限制，不清楚烏克蘭進口總架數。

