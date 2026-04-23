軍購協商進度推進　可能調至8100億元

韓國瑜主持朝野黨團協商。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）“立法院”23日下午再度就“國防”特別條例進行朝野協商，氣氛較過往明顯和緩，條文審查也有初步進展。傳出中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團可能將軍購金額調至約新台幣8千億元區間，雖未定案，但協商終有所推進，國民黨籍“立法院長”韓國瑜在今日的會議最後，裁示先休息散會，暫告段落，擇期再議。



“行政院”版本編列1兆2千億元，國民黨先前喊出“3800億＋N”。“行政院”發言人李慧芝今日上午說，“國防”不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的“國防”特別條例。



“立法院”23日下午進行閉門的朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召蔡其昌、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、“外交及國防委員”、台“國防部長”顧立雄等人均出席。



會前，民眾黨主席黃國昌已接受媒體專訪透露，藍白黨團先前已就軍購方向進行對接，整體立場趨於一致，僅剩細節尚待整合；對於是否朝8千多億元版本靠攏？黃國昌說方向大致一致。



今日協商過程大致平順，但仍有零星火花，國民黨籍“立委”馬文君發言時，遭民進黨籍“立委”沈伯洋批評“胡說八道”，馬隨即回嗆“你才是胡說八道”，場面一度緊繃，經韓國瑜出面緩頰，才繼續緩和討論。



國民黨團首席副書記長許宇甄質疑，現在總預算內的“國防”預算已高達9千億史上最高，還有一筆特別預算1千億，然後又有這8年1.25兆“國防”特別條例，當然要為民眾荷包血汗錢把關。



民進黨團書記長范雲強調，許多歐洲國家、日本皆持續強化國防，台灣也應厚植戰力，讓敵方攻台成本不斷提高。



顧立雄則說明，目前規劃包括海馬士多管火箭系統等82套裝備，並持續依期程推動採購與發價書程序。



條文審查方面，朝野針對第1條立法意旨進行攻防，國民黨堅持刪除“中共軍事威脅”字眼，改為“因應敵情威脅”；民眾黨則主張刪除“國防產業”，改為“國防實力”。最終經韓國瑜裁示，採折衷版本，刪除相關爭議文字，通過條文為“為因應敵情威脅及迫切之國防需要，建置可保衛國家安全以及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，強化防衛韌性，厚植國防實力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特製定本條例。”



過程中，顧立雄原提議改為“厚植國防自主實力”，范雲則建議加入“國防產業及實力”，均遭在野黨否決。馬文君質疑“那不要外購了嗎？”國民黨籍“立委”牛煦庭則認為，採用“敵情威脅”用語較無政治色彩，有助於三黨形成共識。



韓國瑜最後裁示，先依民眾黨團版本為基礎進行條文研商，後續條文將持續整合各黨團意見，並宣布會議暫時休息，擇期再開協商。



此外，民進黨籍“立委”吳思瑤痛批質疑，協商時程是否要延至5月中美領導人於北京的高峰會後？軍購金額是否打折？最終版本是否受大陸因素影響？