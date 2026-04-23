賴清德出訪受阻　鄭麗文：民進黨心魔太重

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／賴清德出訪非洲“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭）前夕臨時喊卡，“賴政府”稱是中國大陸打壓。對此，中國國民黨主席鄭麗文23日接受中視節目訪問時表示，民進黨“抗中保台”、“兩國路線”嚴重壓縮台灣國際空間，政府要嚴肅面對台灣“國家定位”，兩岸論述錯誤才是問題根源。她呼籲賴要認清國際局勢及兩岸處境，對大陸的不解與陌生無助於兩岸互動。



賴清德22日在民進黨中執會呼籲朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵攻“台灣主權”的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護“國家”尊嚴。



鄭麗文23日接受中視《庶民大頭家》專訪指出，賴清德要認清國際局勢跟瞭解大陸，對大陸的陌生跟誤解無助兩岸溝通。賴自上任以來為何已經快兩年，還是無法到“友邦”國是訪問？連傳出想要參加中美洲洪都拉斯“總統”的就職典禮，卻因無法過境美國作罷。



鄭麗文說，這次真的只是非洲國家不讓飛過領空嗎，到底問題出在哪？賴“氣急敗壞無濟於事，破口大罵有失風度”，不如好好冷靜面對，“國安”團隊也必須檢討是否過於樂觀導致誤判局勢。



鄭麗文提醒，民進黨的兩岸政策也要檢討，世界都堅守一個中國政策，“我也請教過民進黨，包括美國，都是支持一中政策、不支持“台獨”。馬英九時期不會斷交，馬出訪也從來沒有障礙。賴清德這要去回想，到底馬英九為何主張“外交休兵”？就是因為可以保住“中華民國”的國際空間，而民進黨的抗中保台，卻壓縮“中華民國”的國際空間。



鄭麗文強調，抗中保台不是在內部喊爽就好，民進黨執政十年斷交多少國家？節節敗退！連“總統”都無法踏出“國門”，這些不是幾句話罵一罵洩憤就能解決，因此她才說要嚴肅面對，一定要務實。賴清德說要“認清中國”，那就是要務實的處理兩岸關係、締造和平。鄭麗文說，這幾天大陸外交部也說了很多不好的話，惡言相向對大家都沒好處，冷靜下來重新累積互信才是努力的方向，難道接下來要魚死網破嗎？