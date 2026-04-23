關注：鄭麗文訪陸成功　正藍路線大復活

國民黨台北市議員最激戰區第三選區（松山、信義選區）初選結果引起熱議。勝出的韓家軍、黨前發言人李明璇，擁抱落敗的前主席朱立倫子弟兵、黨前發言人楊智伃。（中評社 資料照） 中評社高雄4月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨正進行權力結構洗牌，從台北市議員初選一級戰區兩位韓系人馬出線，前主席朱立倫子弟兵落馬，可看到鄭麗文異軍突起當選主席、訪陸成功後，藍營親美派論述崩塌，讓正藍路線大復活，權力洗牌正在激烈進行中。



年底是2026九合一選舉，國民黨正在進行縣市議員提名布局。台北市議員第三選區（松山、信義選區）“五搶二”最激烈，最後由韓系色彩重的黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出，前主席朱立倫子弟兵、黨前發言人楊智伃落敗。楊智伃具高知名度，而政治幕僚出身的許原榮平日多隱身幕後，兩人一下一上形成話題。



兩位韓系人馬勝出後引發熱議，外界也開始關注黨內勢力變化。尤其韓國瑜積極輔選許原榮，民調前夕還幫忙車隊掃街，“立法院長”幫掃街，已變該選區的初選熱議話題。朱立倫則隱身幕後，沒有站上第一線輔選子弟兵，也十分耐人尋味。



第一，除了看新人各自努力表現外，背後可以觀察大環境格局。國民黨主席去年改選後由鄭麗文脫穎而出，朱立倫動員地方派系力挺郝龍斌但落敗，從基層黨員來看，鄭麗文異軍突起，黨員自主性高，失去黨的機器，朱系力量逐漸潰散。



第二，藍營內部兩岸路線拉扯，在“習鄭會”後開始逐漸安定，並恢復成正藍路線。鄭麗文訪問大陸凱旋而歸，帶來社會正面肯定，聲勢走強。親美派之前製造的會影響年底選情論述失效，親美派失去著力點，也代表朱系很難獲得關注。



第三，韓國瑜與鄭麗文屬性一樣都是靠聲量起家，絕非朱立倫那種傳統建制派，所以韓、鄭的支持力量來源雷同，都是不滿傳統國民黨宮廷文化的基層黨員居多，兩股力量是可以合併的，韓國瑜積極站上第一線輔選，政治嗅覺靈敏，是精準打擊。