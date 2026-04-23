賴出訪受阻　鄭麗文：破口大罵無濟於事

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／針對賴清德原定出訪史瓦帝尼，卻因非洲國家臨時取消飛行許可而受阻，中國國民黨主席鄭麗文23日接受專訪表示，面對重大外交挫敗，“國家”領導人不能只是動氣、指責別人，而應冷靜沉澱、誠實檢討真正原因。她並說，賴清德說要“認清中國”，如果只是情緒化發言，甚至把外交挫敗再度導向政治動員，無助於解決問題；真正的“認清中國”，應該是務實面對國際現實與兩岸處境，思考如何處理兩岸關係、降低敵意、化解衝突。



國民黨發出新聞稿表示，鄭麗文23日接受政論節目《新庶民大頭家》專訪提到，賴清德上任迄今近兩年，從先前傳出無法過境美國本土，未能出席“友邦”巴拉圭元首就職典禮，到此次訪問史瓦帝尼，連中途停靠與過境安排都困難重重，顯示台灣當前面臨的已不是單一事件，而是整體外交與戰略處境的嚴峻挑戰。



鄭麗文指出，“氣急敗壞無濟於事，破口大罵更無助於解決問題”。“國安”團隊必須全面檢討，是否過度樂觀、是否誤判局勢、是否對外情勢掌握失準，都應誠實面對。尤其相關國家後續公開表示，係基於堅守“一個中國政策”而作出決定，這正凸顯台灣所面對的現實環境，民進黨政府不能再用情緒性語言掩蓋政策錯誤。



鄭麗文表示，同樣是在國際社會普遍奉行“一個中國政策”、普遍不支持“台獨”的情況下，馬英九執政時期推動“外交休兵”，不僅維持了“中華民國”的國際空間，出訪也未曾遭遇如今這樣的重重障礙，甚至包括WHA、國際民航組織等國際參與空間，都比現在更穩定。反觀民進黨執政近十年，“邦交”國接連流失，國際參與空間節節敗退，如今甚至連“總統”出訪都陷入舉步維艱的窘境，這不是幾句口號、幾番情緒發言就能掩飾的現實。



對於賴清德呼籲朝野“認清中國”，鄭麗文強調，這不應是情緒動員的口號，更不應是把所有責任都推給對岸之後，繼續讓兩岸惡意螺旋升高。認清中國的目的，不是全面醜化大陸、惡化關係，而是要理性處理兩岸關係，重新思考如何在現實基礎上建立和平穩定的互動。她指出，兩岸若持續惡言相向，對任何一方都沒有好處；如何讓雙方冷靜下來、擴大善意、累積互信，才是對台灣真正有利的方向。

