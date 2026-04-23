關注：盧秀燕危機感浮現　動作大

AIT處長谷立言（左）、台中市長盧秀燕出席活動合影。（中評社 資料照） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕23日與美國在台協會（AIT）處長谷立言合體，展現其與美國關係緊密，擁有溝通美方的能力。無獨有偶，在台中“友盧”的台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹同天表態支持盧秀燕參選2028大選，引人聯想。



盧秀燕被視為代表藍營角逐大位的熱門人選，然而近期黨內卻出現了“多個太陽”，包括聲勢上揚的黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安，乃至於“立法院長”韓國瑜，也讓即將卸任市長的盧秀燕出現危機感。



根據《震傳媒》於4月22日公布的最新民調顯示，在藍白可能共推的大選人選中，蔣萬安以高達25.0%的支持度位居第一，超越盧秀燕的19.7%，兩人差距拉大至5.3個百分點，而韓國瑜則以15.6%穩居第三，該數據無疑是對盧秀燕的一大警訊，顯示其在全台泛藍選民心中的領先地位正受到挑戰。



與此同時，鄭麗文剛結束的大陸訪問行程也帶來了實質的政治效應。大陸方面宣布了10項惠台政策，使得鄭麗文被不少民眾稱讚為推進兩岸和平、帶來經濟紅利的推手；根據“網路溫度計”的統計數據，鄭的網路聲量已迅速攀升至全台政治人物第二位。儘管在上述民調中鄭麗文選大選的支持度僅有4.0%，但其掌握黨機器優勢與在兩岸論述上的斬獲，仍讓國民黨內的權力結構與話語權變得更加複雜。



面對蔣萬安的民調超車與鄭麗文的聲量夾擊，盧秀燕顯然有危機意識，可以觀察，與盧秀燕關係密切的台灣民眾黨籍台中市議員江和樹，於23日突然公開表態挺盧角逐2028大選，並特別強調，盧秀燕不僅具備無可取代的中台灣民意代表性，更有能力整合藍白陣營。

