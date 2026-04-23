嚴震生：賴若規劃訪索馬利蘭踩非洲聯盟紅線

政大國關中心兼任研究員嚴震生。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）賴清德原訂4月22日出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）行程突然取消。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，顯示大陸對賴清德已近乎採取某種“黑名單式”針對性政策、更強烈反應。過去蔡英文執政時期並未出現類似狀況。他也提醒，賴清德若規劃與索馬利蘭有所接觸，算是踩到了非洲聯盟的紅線。



嚴震生，美國德州大學歷史學及政治學碩士、普渡大學國際關係博士。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員，政治大學政治系、台灣大學政治系、清華大學通識中心兼任教授。專長為非洲政治、比較政治、國際關係、美國政治。



嚴震生表示，台灣一般民眾很難清楚區隔大陸措施究竟是針對賴清德個人，還是針對整個台灣。但若從學術分析角度來看，這次事件確實與賴清德個人色彩有相當關係。也就是說，陸方此次態度並非單純延續過去模式，而是更具針對性。



府方日前聲明表示，根據了解，此次包括塞舌爾（Seychelles）、毛里求斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。



談到賴清德行程受阻原因，嚴震生表示，毛里求斯方面曾說明那是自身決定，但實際背後可能涉及多重因素，例如非洲聯盟整體氛圍、南非的態度，根據目前流傳資訊也有揣測是否與賴清德可能接觸索馬利蘭的想法有關。尤其索馬利蘭議題，確實踩到非洲聯盟對邊界與主權問題的敏感紅線，這對許多非洲國家而言是高度警惕的。

