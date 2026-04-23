關注：綠未強硬拒絕兩岸觀光　有玄機

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）賴清德原定4月22日出訪非洲唯一“邦交”國史瓦帝尼（斯威士蘭）受阻後，民進黨對大陸的罵聲再起，但“行政院”、陸委會23日回應兩岸直航議題仍屬較溫和的保留研議狀態，這除了有民間產業界壓力外，自然也有美國鼓勵兩岸對話的壓力。外界盛傳的兩岸觀光、陸生，仍然可能是“賴政府”評估開放項目。



大陸12日公布十項惠台措施，15日證實透過兩岸民航小兩會致函台灣，籲盡快全面恢復兩岸客運直航。對此，台灣商業總會20日邀相關七大公會代表發聲，呼籲“賴政府”“該開就開”。在業界壓力下，“行政院長”卓榮泰21日曾放軟表態“待時機成熟，我方也可主動向對方提出邀請協商”。外傳民進黨很可能從兩岸觀光、陸生來台等兩項政治性不高的項目開放。



不過，這樣的氛圍在賴清德訪非“部分航權遭取消”下，產生巨變。一時之間“賴政府”各“部會”猛批大陸，民進黨幾乎重操“抗中”路線，也讓外界對“賴政府”接球大陸十項惠台措施的氛圍，不是那麼樂觀。但從民進黨23日應對高德地圖議題，與兩岸直航態度不盡相同，或可見端倪。



在兩岸直航議題上，“賴政府”態度顯得溫和許多，陸委會副主委梁文傑表達“會再瞭解各航空公司的看法”，顯見“賴政府”對兩岸直航、觀光議題有其壓力，未必完全從抗中出發，這也是商總喊出產業界多年來的心聲後，“賴政府”也得考量對2026地方選舉的影響。



而對於卓榮泰曾喊出的“待時機成熟，我方也可主動向對方提出邀請協商”，“行政院”發言人李慧芝也沒有否定或撤回卓的相關說法，只是表達“無法接受大陸一面交流、一面打壓國際空間的做法”，但強調“我們不會站在人民與產業的對立面”。



民進黨面對中國國民黨主席鄭麗文赴陸後，大陸公布十項惠台措施，正以時間換取空間，讓時間淡化是藍營帶回來的伴手禮的氛圍，形塑成“賴政府”有管控、有評估、選擇性開放的形象，甚至是“不用九二共識，兩岸也能談”的形象。