台商許弘霖：陸惠台政策有利台食品業進大陸

台商許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月25日電（記者 盧誠輝）大陸宣布十項惠台措施，其中對台灣食品在大陸註冊和輸入將提供便利。長年在大陸經商的中國國民黨大陸事務部顧問許弘霖接受中評社訪問表示，這對台灣食品業來說是項大利多，因為過去要申請“在華食品註冊字號”確實困難重重，但現在大陸願意開放後，有利更多台灣食品業者在大陸的佈局與發展。



大陸宣布十項惠台措施，其中第七項為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。



許弘霖強調，過去因為民進黨政府執政的關係，台灣食品業要在大陸申請“在華食品註冊字號”確實困難重重，根據食藥署統計，近4年來共送出1568件，但卻僅有15件申請獲得大陸核准，其中有2件就是透過他協助申請的，所以他對台灣食品業銷陸的困難相當瞭解，未來隨著大陸開放台灣食品業註冊與輸入的便利性以後，非常有利台灣食品業在大陸的佈局與發展。



許弘霖，長年在大陸經商，曾任上海台灣同胞投資企業協會常務理事、上海青年聯合會第十屆台灣特邀委員。現為海南鈺程跨境貿易有限公司董事長、台灣鈺程貿易有限公司總經理、來裕企業股份有限公司副執行長、中國國民黨大陸事務部顧問。



他提到，大陸從2022年7月起全面實施的“進口食品境外生產企業註冊”制度，台灣食品若要輸入大陸，必須事先在大陸申請“在華食品註冊字號”。而根據食藥署統計，從2022年7月到2026年5月近4年來，台灣累計送件達1568件，但卻僅有15件申請案活得審核通過。



許弘霖指出，大陸這次願意提供“在華食品註冊字號”申請的便利性，對台灣食品業來說當然是大利多，因為審核准否的主控權完全操之在大陸，就算民進黨政府想要擋也擋不了。

