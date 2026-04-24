柯志恩高市長之戰怎勝出　吳子嘉揭打新潮流

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／年底高雄市長選戰，中國國民黨籍“立委”柯志恩對決民進黨籍“立委”賴瑞隆。《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在網路節目認為，賴瑞隆的優勢就是隱形，大家不認識他，若是把賴瑞隆讓大家認識，他的選情就結束了。他更建議，柯志恩應該找白喬茵、陳麗娜等，這些年輕厲害的國民黨高雄市議員，就能把賴瑞隆打掛，這就是勝利方程式。



吳子嘉認為，柯志恩不能打民進黨，一定要打新潮流，新潮流才是高雄人最痛恨的。而現任高雄市長陳其邁的民調高達70%，妳怎麼跟他打，因為陳其邁做得很好；所以這要分開，把新潮流、賴瑞隆抓出來，這樣一打，他們就破功了。他更建議，柯志恩應該找白喬茵、陳麗娜這些年輕厲害的5、6個議員，就能把賴瑞隆打掛，這就是勝利方程式。



針對高雄市長藍營選情，吳子嘉23日在網路節目《董事長開講》表示，高雄有一個好的機會，他這兩天一直在研究高雄的事情，他最近也會和柯志恩見面，高雄我們應該努力的打，因為高雄如果不能狠狠的讓民進黨派重兵下去打的話，民進黨就會把力量放在台北。所以今天要幫國民黨新北市長參選人李四川也好、幫國民黨在北部地區的選情的話，他覺得，高雄大家一定要幫忙柯志恩好好選舉。



吳子嘉點出，柯志恩選舉的勝算在哪？因為柯志恩是一位教授，她對民進黨的選舉不懂、不理解，所以他下個禮拜應該會跟柯志恩碰面，跟柯志恩講怎麼打這個仗。而且他也希望能夠幫柯志恩忙，因為很簡單，他講一件事，賴瑞隆在高雄，大概10個人裡面8個不認識他，他沒有知名度，他是大家很模糊的一個人。



吳子嘉接著指出，賴瑞隆為什麼在民進黨初選民調會勝出？因為另外3個人大家都認識，都有印象，印象就會有好有壞、有爭議。但是賴瑞隆是大家沒有印象的人，他在政黨裡面的優勢，就很容易創造出來。但若是把模糊或“看不見”的賴瑞隆，讓大家都看見的話，他的選情就掛了，他的優勢就是隱形，大家不認識他，若是把賴瑞隆讓大家認識，他的選情就結束了。



吳子嘉覺得，柯志恩、賴瑞隆相比，當然是柯志恩的能力好，因此不要談政黨，要談能力、談個人。國民黨跟民進黨對比當然輸，因為高雄市綠大於藍，所以要去政黨化，高雄就會贏，2018年韓國瑜是怎麼贏的？就是去政黨化，他沒有拿國民黨跟民進黨拚，因為高雄人喜歡看到的是一個有水準的市長。