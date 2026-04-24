沈伯洋多邊形戰士？黑熊學員爆救災都做不好

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／傳民進黨可能徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，多位民進黨籍“立委”近期頻頻為其造勢，還稱讚他籃球強、音樂好、愛漫畫，彷彿是“多邊形戰士”，能力超強。淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮提到，他以學員的身分參與過黑熊學院花蓮救災工作，災後一個禮拜竟還在發包紮巾，這說明沈伯洋治理能力差太遠了。



何景榮表示，沈伯洋跟他的黑熊學院，連花蓮縣的救災都做不好，還想做台北市長？“沈伯洋，你差太遠了啦”！



何景榮，出生於印尼雅加達，美國夏威夷大學馬諾阿分校社會學系博士。東南亞裔台灣新住民第二代。曾加入過民進黨、台灣民眾黨，現為台灣新住民黨員，常上政論節目。



何景榮23日在《新聞大白話》節目表示，沈伯洋這次要代表民進黨出來選台北市長，藍白當然都很高興。因為他連基本的治理能力都沒有！



“大家知道，我也是黑熊學院的學員”。何景榮說道，去年11月1日花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件，黑熊學院去救災，他也跟著去，結果“三個沒有”。



何景榮指出，第一個，沒有車！黑熊學院到救災區是路上跟人招手，用災民的汽車！黑熊學院沒有車。第二個，沒有工具！黑熊學院去光復國小救災，他跟著一起在那邊“借工具”。



何景榮續指，第三個，“他發那些包紮巾，給我們這些救災學員”？都已經過了一個禮拜了，路上還有傷患嗎？一個禮拜都沒有人救啊？！