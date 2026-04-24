郭正亮：賴高調搞“台獨”　連高市都不支持

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／賴清德原訂22日前往非洲唯一“友邦”史瓦帝尼，卻在出發前夕急喊卡。前“立委”郭正亮23日在網路節目質疑，民進黨一意孤行搞“台獨”，目的就是方便操作選舉，因為國民黨帶回的兩岸善意若長大，綠營就沒得混，所以高調炒作外交，故意引大陸打壓。



郭正亮23日在網路節目《亮話天下》質疑，卓榮泰那麼高調幹嘛？連高市早苗都不支持“台獨”，你還在那邊自嗨自爽？特朗普、高市早苗都沒有支持“台獨”，為什麼民進黨可以一意孤行？



“因為他發現，一意孤行就會有這個（打壓）！”郭正亮秀出政治諷刺漫畫，大陸打壓的巨石落下，賴清德放著出訪的行李誘餌就跑，受連累的是國民黨主席鄭麗文澆灌的惠台政策小樹。



“方便操作選舉！”郭正亮說，“我只在乎選舉，我哪裡在乎台灣的前途？這個就是答案！”這答案還不夠清楚？真正做苦工的人是鄭麗文，去訪陸、習鄭會，以為她都沒有風險？



郭正亮指出，大陸從頭到尾對她表達深厚的支持，始終很客氣，國民黨訪問團也深感意外，感受到好意，所以回台之後，積極想把惠台政策種成樹、種成大樹。但這樣勤勤懇懇的做法，最不樂見的就是民進黨！民進黨絕對不能讓兩岸的好意有機會長大，兩岸的好意、善意只要愈來愈大，他就沒得混了！所以鄭麗文12日剛結束訪陸行返台，“4月14日，就開始炒作了！”