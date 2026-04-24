為何蔡能去史瓦帝尼？郭正亮：賴囂張成這樣

郭正亮。(中評社 資料照) 中評社台北4月24日電／賴清德原訂22日前往史瓦帝尼訪問，因為塞舌爾、模裡西斯、馬達加斯加等3國取消專機飛航許可，臨時取消行程，改由特使出席史瓦帝尼的國家慶典活動。前“立委”郭正亮指出，蔡英文曾於2023年9月去史瓦帝尼，賴清德卻臨時喊卡，絕對不是衹有中國大陸的國力問題，可能是賴清德太高調的關係。



郭正亮說，“我要去史瓦帝尼、要去推翻一中！愈唱愈高調，終於引來中共的打壓？成功了！”賴清德跟“外交部長”林佳龍的目的，就是引來中共打壓，這是他們真正的目的！那中國大陸能不出手嗎？也很難。這就是兩岸的死局，所以作為我們台灣的明眼人，要看清楚這個局面。賴清德囂張成這樣，中國大陸不可能坐視不管，這就是賴清德要的，把抗中的失敗轉為內銷、內鬥。



針對賴清德臨時取消出訪史瓦帝尼，郭正亮23日在《觀點－亮劍台灣》節目中表示，“外交部”、“國安”單位扯說是賴清德要挑戰一中，但陳水扁、蔡英文難道沒有挑戰一中嗎？也有。你可以說中國大陸的影響力不一樣了，但如果是這樣，就更嚴重了，蔡英文最後一次去是在2023年9月，距2026年不到3年，所以有人跟他說，中國大陸國力提升，影響力不可同日而語。但若比照2018年，他可以理解，但比照2023年，蔡英文還是沒事，所以這絕對不是衹有中國大陸的國力問題。



郭正亮接著表示，因為塞舌爾、毛裡西斯沒有很大的債務壓力 ，當然他們可能不想得罪中國大陸，這有可能，可是怎麼蔡英文2023年9月去史瓦帝尼沒事，所以恐怕是賴清德太高調的關係。



郭正亮指出，事情發生了，“外交部”、“國安”單位稱中國大陸對塞舌爾、馬達加斯加、模裡西斯施壓威脅，提出“撤銷對其钜額債務豁免”、“停止融資”、“經濟制裁”。



郭強調，塞舌爾、毛裡西斯沒有這個問題，塞舌爾只跟中國大陸借1億美元，怎麼會是钜額債務豁免，你在說什麼，中國大陸如果有钜額債務的國家，只能是衣索匹亞。塞舌爾從來就不是債務嚴重的國家，模裡西斯也不是。至於“停止融資”，中國大陸佔這些國家的融資比例都不到20%。還有經濟制裁，證據在哪裡？撤銷國際飛航許可是真的，可是原因不是經濟，原因是別的。