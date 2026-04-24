高德地圖下載量奪雙榜首　網友曝很實用　

“華山論政”臉書粉專說，“數位發展部”發文警示，卻導致高德地圖iOS、Android下載量瞬間衝至第一。（照片：“華山論政”臉書） “iPhone News 愛瘋了”臉書粉專表示，Google地圖在台灣可以查更多的資訊，要不要也禁一禁？（照片：“iPhone News 愛瘋了”臉書） 中評社台北4月24日電／大陸阿里巴巴集團旗下的“高德地圖APP”，近期在台掀起熱烈討論，但也引起綠營質疑資安疑慮。台“數位發展部”表示，政府機關禁用，5月將公布資安評測風險，另軍方也將禁用。但高德地圖不但迅速衝至iOS、Android下載榜首，不少網友指出，高德地圖的好，早就很多人知道，“數發部”只是幫忙宣傳一波。



高德地圖話題突破同溫層，19萬追蹤、平日只談3C科技的臉書粉絲專頁“iPhone News 愛瘋了”23日發文表示，何止紅綠燈時間？Google地圖在台灣可以查台鐵、高鐵、捷運、公車、客運、YouBike、渡輪等大眾運輸資訊，更不用說精準的地圖、導航、店家資訊和各縣市街景，這資安風險不是更嚴重？要不要也禁一禁？



“iPhone News 愛瘋了”還說，喊禁高德地圖的人，轉頭拿出手機打了場傳說對決、逛了逛淘寶、滑了滑抖音／小紅書、打開愛奇藝追了集陸劇、最後再用美圖秀秀修了個圖。



臉書粉專“華山論政”指出，“數發部”發文警示，卻意外觸發網友好奇心，導致iOS、Android下載量瞬間衝至第一。數據說實話：iOS原本就有4.5萬個評分，證明台灣早有一群追求圖資精準度的“老司機”用戶，部長只是幫忙“推了一把”。民生大於政治，網友狠酸，Google maps雖然好用，但在精細導航與測速提醒上，被高德地圖甩在後頭。民眾的選擇顯示，“實用性勝過意識形態”。



Threads網友也熱議“高德地圖都已經推出十幾年了，還有一堆白癡青鳥在吵，又不是近幾個月才推出的東西，很多人都在用，要滲透早就被滲透光了”、“英文官網寫得清清楚楚，這是荷蘭技術與高德的戰略結盟。德國BMW、Intel都是這家公司的股東，你們是覺得自己比歐洲車廠還懂資安嗎？居然還有人在提“數發部”？意圖讓人聯想點麵線App事件？”、“謝謝黑熊學院使用陸製大疆無人機，為高德地圖提供精準的圖資”、“高德地圖吊打其他App”、“不用還好，一用還真強……介面真的好超級多耶”。