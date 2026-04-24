美伊停火延長　張延廷：伊朗現高度備戰

前台空軍副司令、退役中將張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／美伊戰爭停火14天已於22日屆期，目前處於延長狀態。美國持續封鎖伊朗港口，伊朗則恢復嚴管波斯灣咽喉霍爾木茲海峽航運，彼此箝制。而伊朗在經歷先前以色列的無預警轟炸後，現已動員國防軍與革命衛隊進入最高戰備。前台空軍副司令、退役中將張延廷認為，伊朗現在是高度備戰，也就是戰爭隨時會爆發。



張延廷23日在中天《全球大爆卦》節目中表示，伊朗現在不怕打、不示弱，美國就傷腦筋了，所以美國總統特朗普為什麼有點轉化？轟炸伊朗，伊朗都不屈服了，封鎖，伊朗會屈服嗎？這種危機或者這種戰略壓力，是有等級之分。封鎖等級是比較低的，封鎖又沒有打、又沒有死人。但轟炸就不一樣，生命的損失、裝備的損失，還有其他重要軍事設施的損失。



張延廷指出，伊朗現在是高度備戰，也就是戰爭隨時會爆發。因為2月28日，沒有任何預警，伊朗在不知情的情況下，就被以色列整個轟炸、一鍋端。



張延廷認為，美國如果想要猝然突擊伊朗，可能在這方面的風險會高，因為伊朗在高度戒備狀態，它的三軍部隊，就是伊朗的國防軍，包含伊朗的革命衛隊，都在高度戒備中的狀況。美國想在這時候做突擊，造成伊朗的戰損，可能就會相對有限。



張延廷指出，伊朗在40天的戰爭當中，還有這兩個禮拜的停戰狀態之下，戰力恢復到一定的水準。兩個禮拜，當然美國也向前面運補，美國的運輸走廊，C－17空中霸王、C－5銀河式戰略運輸機，都在跑。雙方都在整補，但美國運補的速度沒有辦法彌補上次40天戰爭所消耗的彈藥。