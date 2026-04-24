陳駿季：若馬鈴薯發芽　業者在輸送帶逐顆檢查

台農業部長陳駿季。（中評社 莊亦軒攝） 院會現場。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）台灣放寬美國進口發芽馬鈴薯輸入標準，引發社會對食安問題疑慮。日前“行政院長”卓榮泰在“立法院”備詢時表示，要“逐顆檢查”以安民心。台“農業部長”陳駿季24日在“立院”受訪表示，逐顆檢查的部分是只在指定加工廠查核時，這時的查核就會逐顆檢查，由業者派員透過輸送帶方式逐顆檢視，檢疫人員則會負責監督。



台灣放寬美國發芽馬鈴薯進口，引發民眾恐慌。卓榮泰日前備詢時表示要逐顆檢查，被質疑檢查人力不足以負荷。“衛福部長”石崇良23日赴“立法院”備詢，表示食藥署邊境管理從來不是逐顆檢驗，逐顆檢查應是指“農業部”在檢疫端進行的外觀檢視，而非食藥署的邊境抽驗程序。



陳駿季表示，邊境海關開櫃抽查時，若發現馬鈴薯發芽，再經過業者提出“改善計劃書”經“農業部”同意後，會送到指定加工廠查核，此時的查核就是逐顆檢查。



陳駿季指出，檢疫人員在現場主要負責監督，而實際重新選別、挑選的作業，則由業者派員透過輸送帶方式逐顆檢視。整個過程都必須依照“農業部”所訂定的相關作業流程辦理，並在檢疫人員監督下完成。



陳駿季表示，從海關封櫃之後，到指定加工廠的指定地點進行查核，整體流程都仍在邊境檢查範圍內，衹有在相關檢查完成，且確認符合規定後才會核發合格檢疫證明。



陳駿季提到，業者必須在取得檢疫合格證後，相關馬鈴薯才能正式往下進入完整的加工生產鏈，在此之前都不能視為已完成檢疫放行。