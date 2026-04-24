陸劇“逐玉”爆紅邀張凌赫來台？綠：對等尊嚴

綠委陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）大陸古裝愛情劇“逐玉”在台灣爆紅，中國國民黨主席鄭麗文日前受訪表示希望能邀請劇中男主角張凌赫來台，大陸國台辦也表示樂觀其成。民進黨籍“立委”陳培瑜24日在“立院”受訪表示，她認為兩岸的交流本來就可以在正常，並且公開制度的討論下去促成，但是必須要“對等尊嚴”。我們當然也樂見如果有機會，台灣的藝人也可以到大陸做對等、有意義的交流。



大陸古裝愛情劇“逐玉”在台灣爆紅，在Netflix上衝到近期台灣觀看排行第二名。飾演劇中男、女主角的大陸演員張凌赫、田曦薇也在台灣打開知名度。中國國民黨主席鄭麗文日前受訪表示，希望張凌赫來台灣。



大陸方面也正面回應台灣方面的期望，國台辦發言人張晗表示，“我們一貫支持兩岸影視文化界雙向奔赴，樂見大陸藝人赴台交流與島內民眾見面。”



陳培瑜24日在“立院”議場前受訪，記者提問有關邀張凌赫來台問題。



陳培瑜表示，任何的交流跟討論，如果在對等尊嚴的前提之下，我們都樂見，並且希望真的有機會可以進行。但是也要提醒大陸，絕對不要想要藉由這種文化演藝交流的方法跟手段，對台灣做更多這種恐嚇的動作，或者是情緒勒索的動作。



陳培瑜指出，因為對台灣人來說，對一般沒有從事政治工作的人來說，大家會覺得演藝工作歸演藝工作、政治歸政治。但是對大陸政府來說，從來都不是在打這個算盤。她想在這個前提底下，如果可以清楚交流，當然不排斥。