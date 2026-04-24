AIT牽線軍火商會藍委　徐巧芯：爭取技轉

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）23日下午罕見安排，美國三大軍火巨頭與中國國民黨青壯派“立委”座談。國民黨籍“立委”徐巧芯今日受訪證實，許多指標性大廠都到齊，雙方聚焦AI、無人機產業發展。她認為，美方已意識到在野黨在台灣政局的重要性，而與會藍委也提出尖銳問題，要求美方未來與台合作應落實高階技術移轉，而非僅僅是代工組裝。



徐巧芯也提到，有與會藍委感嘆，與其跟“國防部”開十次會，不如直接與產業鏈溝通一次來得有效率。



媒體報導，這場座談是由藍委居中穿梭促成，與會者包括十多位藍營“立委”及辦公室助理。美方對此展現高度誠意，不僅三大軍火商代表包括洛馬、雷神、諾格高層全出席，現場更有超過十家與美國供應鏈密切相關的廠商參與，範疇涵蓋輕小型武器、大型軍火系統、AI無人機以及船舶製造等。



“立法院”朝野昨日繼續協商“國防”特別條例草案”，對於“淺水區”條文，如預算執行規定、實施期間等，朝野達成共識；但在採購項目、匡列金額等“深水區”關鍵條文，仍無共識。“立法院長”韓國瑜表示下週一下午將再度召集朝野協商。



徐巧芯強調，昨日的座談可說是相談甚歡，至於軍購特別條例的金額，會中並未刻意聚焦於具體的軍購數字或預算協商，而是針對對外軍售（FMS）與直接商業銷售（DCS）兩種模式的現況進行交流。藍委的立場是平等互動，而非像綠營部分人士認為“美國說了算”，透過這種開誠布公的對話，不僅能建立互信，更有助於在野黨瞭解台灣軍工產業長期應何去何從。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時指出，國民黨並非盲目接受美方提議，而是站在監督與產業發展的立場，提出民眾真正關心的核心問題。



徐巧芯透露，她在會中特別針對台灣軍工產業的未來定位提出質疑。她詢問美方，未來的台美合作究竟是單純的組裝作業，還是能有實質的技術移轉？這是我們非常在意的事情。



徐巧芯表示，過去“國防部”對此類問題總是答得言不及義，但在昨日的座談中，多家美方大型軍火商直接給出正面回應，承諾未來能將技術移轉至台灣，並聘雇台灣在地人才。



如果未來有整體合作，我們當然希望聘用台灣人、增加就業機會，徐巧芯說，座談中深入討論了各家公司的技術落地規劃與聘僱規模。