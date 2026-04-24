軍購預算又卡關　綠：在野黨應聽美方建議

左起民進黨團副幹事長陳培瑜、幹事長莊瑞雄、書記長范雲接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）軍購特別條例審查進度，傳出中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團態度鬆動，擬願調至新台幣8千億。民進黨“立法院”黨團24日仍痛批藍白對軍購態度搖擺，“國家安全”不能當作“網購”挑選，對於美方議員來台關切軍購，在野黨要聽取美方的建議。



“行政院”版《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》預算規模高達新台幣1.25兆元，國民黨版本為3800億＋N。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜為解“國防”特別條例草案僵局，23日再次召集黨團協商，經過近2小時討論，敲定“立法目的、採購定義、執行辦法及施行日期”等4項條文；但對於“採購項目、匡列金額”等“深水區”仍無共識，韓國瑜裁示27日下午2時繼續協商，並呼籲各黨團保持溝通。



民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄、書記長範雲、副幹事長陳培瑜24日在“立法院”議場前受訪。



針對有媒體披露，美國跨黨派代表團拜會“立法院長”韓國瑜時，曾當面示警若“國防”預算未於本會期通過，台灣恐須付出代價。



莊瑞雄表示，美國議員來台提出相關提醒，重點仍在於台灣自身是否有捍衛國家的決心，軍購條例核心即是因應中共對台軍事威嚇，但在野黨於協商中卻聯手删除“中共”字眼，改為泛稱“國際勢力”，根本是“掩耳盜鈴”。



莊瑞雄強調，對台灣2300萬人民生命財產構成最直接威脅的，就是來自對岸的中共，條文刻意淡化威脅來源，在野黨畏首畏尾、心虛以對，若台灣自身不願強化“國防”，卻期待美國全面介入保護，人家心裡當然會不舒服，“國家安全”最終仍須靠自己。



對於軍購條例後續協商，莊瑞雄指出，國民黨提出的預算版本從3500億元、3800億元，到國民黨籍台中市長盧秀燕喊出8千億元，數字不斷變動；民眾黨主席黃國昌也表態朝8千億元方向靠攏，在野黨對“國防”需求缺乏一致認知。



他表示，“行政院”提出的1.25兆元預算，是歷經2年多盤整的防衛需求完整規劃，但在野黨卻把軍購當作“網購”，東挑西選，最終提出條文加總甚至不到4千億元，與口頭宣稱提升“國防”的立場明顯落差。



莊瑞雄呼籲，“國家安全”不應被當作零碎數字討價還價，期待下一輪朝野協商能回歸理性，提出更具體且完整的方案。



另外，針對賴清德無法出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）一事，莊瑞雄指出，中共透過經濟與外交手段打壓台灣國際空間，已是無理且粗暴的行為，民進黨將在“立法院”提出相關提案，並呼籲朝野共同譴責中共作為。