發芽馬鈴薯爭議　莊瑞雄：須遵循國際標準

民進黨黨團幹事長莊瑞雄(中)、書記長范雲(右)及副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團幹事長莊瑞雄(中)、書記長范雲(右)及副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）針對進口美國發芽馬鈴薯的檢驗標準爭議，持續延燒，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄24日表示，台灣必須遵循國際標準，但食品安全把關也不容鬆動。台灣行政措施是否構成非關稅障礙？政府須在食安與國際規範間取得平衡。



民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜24日於“立法院”議場前受訪。



記者問，“行政院長”卓榮泰稱進口馬鈴薯檢驗標準“逐顆檢驗”，但“衛生福利部”長石崇良打臉說只能“逐批採樣”，政府說業者可要求“整櫃退運”，但中國國民黨、台灣民眾黨籍“立委”質疑，這是將成本轉嫁業者。



莊瑞雄表示，政府對民眾健康的把關責無旁貸，過去馬鈴薯輸台運送方式與現在不同，確實讓部分民眾對食安標準產生疑慮，但“行政院”已多次澄清，最終進入消費者體內的產品，不會因制度調整而降低安全標準，從境外源頭、邊境檢驗到進入台灣市場，每一層關卡都應嚴格把關。



他進一步說，目前國際貿易討論多聚焦關稅議題，但實際上“非關稅障礙”同樣重要，台灣行政措施是否構成非關稅障礙？也可能受到國際社會檢視，台灣必須遵循國際標準，同時基於主權國家立場，在保障民眾健康前提下，維持必要管制，政府嚴格把關責任無旁貸。



媒體問，“運動部長”李洋上任7個多月後推動多項改革，包括刪除了新台幣3億的浮編預算？



范雲回應，李洋展現改革魄力，不僅關注預算使用，也著重建立更制度化、透明的審查機制，確保選手能在公平環境中發展，民進黨團會持續監督相關改革，同時也支持提升體育制度健全性的努力方向。