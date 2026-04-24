熱議張凌赫來台　徐巧芯加碼：還有劉宇寧

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前稱，有年輕人向她獻策“叫張凌赫（大陸男星）來台灣兩岸就和解”，大陸國台辦則回應，一貫支持兩岸影視文化界“雙向奔赴”，樂見藝人赴台交流，與台灣民眾見面，引發熱議。對此，國民黨籍“立委”徐巧芯今天受訪時說，非常歡迎大陸優秀的影視歌手或演員能來到台灣交流。



徐巧芯還加碼說，不只是張凌赫，在台灣也不分年齡對於劉宇寧（大陸演員和歌手）支持程度也非常高。如果民進黨對這件事情是反抗到底的話，會得罪上千萬的歌迷跟影迷。



陸委會副主委梁文傑昨天對此表示，解放軍下的媒體平台，說張凌赫是過度塗脂抹粉的“粉底液將軍”，廣電總局又說要杜絕顏值崇拜，不能畸形審美，“台灣這邊是不會去做這些批評，是中國官方自己至少要先打一架、打完再說”。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時對此表示，她非常歡迎中國大陸有優秀的影視歌手或演員能來到台灣交流。不只是張凌赫，她知道在台灣，不分年齡對於劉宇寧的支持程度也非常高，她曾在西門町看到粉絲花錢祝劉宇寧生日快樂的字樣，在大屏幕上播放。



徐巧芯說，所以就算是陸委會阻擋，或是因為兩岸關係不好，阻擋了很多大陸影視歌手來台交流的機會，但沒有辦法阻擋歌迷跟影迷對他們的喜愛。她個人還是抱持比較樂觀的態度，希望有機會邀請這些優秀的演員跟歌手來到台灣交流。