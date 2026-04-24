整合出問題？賴瑞隆：陳其邁就輸在認知作戰

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）根據媒體報導民進黨高雄市長參選人賴瑞隆出線後，面臨黨內整合問題，面對來勢洶洶的中國國民黨籍高雄市長參選人柯志恩，賴瑞隆24日在“立院”受訪表示，這段時間各項整合工作都在進行，2018年當時高雄市長選舉，陳其邁會輸掉選戰的原因，就是認知作戰。



賴瑞隆提到，這次高雄選戰是重中之重，認知作戰的手法也不斷出現。這兩天和在地議員的棚拍，幾乎所有議員都到齊，團結的高雄隊已出現。



賴瑞隆指出，包括民進黨8位“立委”全部一起來開總幹事會議，與議員、市長的密集會議都在進行中，類似這樣的分化、認知作戰可以停止了，這不會達到成效。



根據《鏡周刊》報導，由於藍營誓言搶下高雄，派出仇恨值較低的藍委柯志恩出戰，綠營肩扛“不能輸的壓力”下，不少輔選要角私下都對高雄選情相當緊張，原因在於市長參選人賴瑞隆自提名以來，被認為“選戰布局、黨內派系整合慢半拍”，空戰上也打不出特色、人設不鮮明，直言應加緊腳步補強。



民進黨2026高雄市長初選參選人有陳水扁、陳其邁力挺的邱議瑩、“新潮流系”許智傑、“新潮流系”賴瑞隆、“前“正國會”林岱樺，最後民調由賴瑞隆以0.6個百分點，些微領先邱議瑩勝出。



民進黨高雄“湧言會”“立委”黃捷登記參選高雄市黨部主委，日前合體賴瑞隆展現兩人互相力挺態勢。