李四川指一個打兩個　蘇巧慧：蔡蘇政績好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）2026新北市長選戰升溫，針對中國國民黨提名的新北市長參選人李四川稱這場市長選戰，是“一個打兩個”，指的是除了民進黨提名的市長參選人蘇巧慧，還有蘇父親前“行政院長”蘇貞昌。蘇巧慧今天受訪回應，蘇貞昌已退休，但過去在防堵非洲豬瘟、推動同婚政策及與蔡英文共同創下經濟成果，都是她從政的重要養分。



她強調，這場選戰的候選人就是她本人，市民關注的是誰具備決斷力，她會持續展現自己的特質，讓選民相信她是好的選擇。



李四川近日積極經營社群Threads、搶攻年輕選票，民進黨新北市長參選人蘇巧慧24日僅淡淡表示，候選人經營社群很正常，她自己也會以更創意的方式經營社群，爭取選民認同。



2026新北市長選戰開打，民進黨參選人為前“行政院長”蘇貞昌女兒、蘇系“立委”蘇巧慧，中國國民黨為前台北市副市長李四川、台灣民眾黨為黨主席黃國昌。目前李四川與黃國昌正在進行藍白合初選民調階段。



蘇巧慧24日在“立法院”議場前受訪。



對於李四川被調侃是“老四川”，並以經營Threads等社群、短影音方式拉近與年輕族群距離，她有何看法？



蘇巧慧表示，任何候選人透過社群與選民互動都是正常現象，她自己也會以更創意的方式經營社群，爭取選民認同，她的團隊也將透過AI等方式向外界說明青年政策，內容涵蓋青年空間、就業與支持措施，希望讓年輕人在踏入社會時能感受到政府的支援，未來也會針對不同族群提出具體政見，推動新北持續向前。



記者問，藍白正在進行民調初選，屆時李四川與黃國昌成為一個團隊，蘇巧慧在藍白合情形下一對一，有信心嗎？蘇巧慧回應，自己一向以一對一的態度面對選戰，也祝福藍白初選順利，她自己會專注提出政見、爭取市民支持。



民進黨若派“立委”沈伯洋參選台北市長，屆時雙北市長參選人是否合作？蘇巧慧僅回，沈伯洋是她認識已久的“國會”戰友，相信在哪個位置都能有好表現，但台北市人選仍由黨中央決定。