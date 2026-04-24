藍調高軍購預算？傅崐萁：和平的方法很多

國民黨黨團總召傅崐萁（中）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨日就軍購特別條例草案召集朝野協商，但尚未達成共識，另定下周一再協商。中國國民黨“立院”黨團今早召開黨團大會，對於藍黨團軍購立場是否有變？黨團總召傅崐萁表示，必須要看緊人民的荷包，不能讓濫竽充數的預算放在裡面，絕不容許再有做裝潢的、賣茶葉的、賣馬桶的來賣軍火，這些都是民進黨政府的惡行，必須守護好人民的安全，不讓相關弊端發生，這是國民黨的立場。



傅崐萁說，當賴清德不斷稱2027年兩岸會有戰爭發生，但和平的方法有很多種，守護台灣的方法有非常多，領導人必須要有睿智，和平才是台灣最大的公約數，也是全民共同的支持。



“行政院”版《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》預算規模高達新台幣1.25兆元，國民黨版本為3800億＋N。



傅崐萁今天在國民黨團大會後受訪時，針對軍購特別條例議題做出以上表示。



至於台灣民眾黨主席黃國昌近日接受專訪提出，軍購金額可能拉到8千億元，媒體詢問這是否為國民黨團討論的方向之一？



傅崐萁說，因為版本非常多，大家都在討論，但國民黨、民眾黨立場完全一致，須有美國完整的發價書過來，第一時間就可以同意簽約，絕不會有時間差的問題。民進黨不要假借軍購濫竽充數來掏空台灣，必須要守護好人民生命、財產，還要把公帑要看清楚，絕對不讓民進黨耗費民脂民膏。



傅崐萁強調，國民黨立場很清楚，就是要支持“國防”，但要防杜中間所有的弊端，且對於美國國會、美國政府以及美國“元首”所支持同意的軍售，可以保障未來後續延售、維修、零件的替換等等，不會買來之後未來不知道要如何延續的軍事武器。更重要的是，必須是世界一線的武器，且交貨期程要非常的清楚，不是把人民的錢交出去後，放任不管，什麼時候才會交貨都不曉得。



傅崐萁說，當賴清德不斷稱2027年兩岸會有戰爭發生，但和平的方法有很多種，守護台灣的方法有非常多，領導人必須要有睿智，和平才是台灣最大的公約數，也是全民共同的支持。



傅崐萁批評，但如果執政者每一天都在製造事端，全民到底有多少錢可以不斷挖這個深坑，到底要買多少的武器？他舉例說，目前台方已經花了7千多億台幣，但美國的武器都沒有進來。如果今天只是錢交出去，當武器拿到的時候已經從一流變成二流、三線的武器，那不是把我們軍將士的安全、生命暴露危險過程中嗎？