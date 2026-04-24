周玉蔻讚陳其邁高雄佈局　促賴速改組“內閣”　

周玉蔻說，2026選舉在即，內閣改組不能再拖了。（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北4月24日電／周刊報導，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆被認為“選戰布局、黨內派系整合慢半拍”，空戰上也打不出特色、人設不鮮明，應加緊腳步補強。資深媒體人周玉蔻24日在臉書發文指出，民進黨高雄市長陳其邁透過“立委”黃捷參選高雄市黨部主委，搭配賴瑞隆選情，展現高明政治布局。但周玉蔻也說，賴清德應儘速啟動“內閣”與輿論系統調整，“選民要的是進取的執政者”。



周玉蔻表示，隨著民進黨地方黨職改選逼近，黃捷登記參選高雄市黨部主委，象徵黨內世代與戰力重整。她認為，陳其邁透過年輕世代與空戰優勢，帶動賴瑞隆在高雄市長選戰的聲量與動能，戰略意圖十分清楚，“這個安排，用心之妙不必言喻”。



周玉蔻指出，除高雄外，民進黨在雙北布局同樣具有象徵意義，包括吳沛憶在台北、蘇巧慧在新北的發展，形成“女力主委”的整體戰略，有助於在大罷免挫敗後，為支持者注入新的動能，擺脫消極氛圍。



在“立法院”方面，周玉蔻點名民進黨團總召蔡其昌，認為其在總預算審查過程中展現高度協調能力，能與藍白陣營溝通折衝，某種程度反映民進黨執政十年後，試圖走出困境、重新調整節奏的契機。



對於高雄選情，周玉蔻說，過去綠營內部對賴瑞隆動能不足有所憂慮，但陳其邁不動聲色整合資源，讓黃捷進入黨部主委選戰，以空戰帶動陸戰，“設計非常明確”，也顯示其對選戰節奏的精準掌握。



周玉蔻高度評價陳其邁的政治風格，指出其長期深耕南部，施政滿意度維持高檔，在聲望提升的同時仍保持低調謙遜，不強調個人表現，經歷過挫折與再起，逐步累積成政治領袖的格局，“政治前路無可限量”。



周玉蔻話鋒一轉強調，雖然黨部與“立院”黨團已展現人事調整的活力，但行政團隊仍未見明顯動作，“不適任“閣員”的替換、府院輿論系統的人事改善，何時啟動？”她說，2026選舉在即，選民期待的是能夠求新求變、勇於進取的執政者，“這方面，不能再拖了”。