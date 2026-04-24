與谷立言7度會面　盧秀燕：談無人機合作

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕24日出席“西屯區協和里活動中心揭牌啟用典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）美國在台協會（AIT）處長谷立言23日赴台中市與中國國民黨籍市長盧秀燕出席公開行程，並私下會晤，這是兩人今年內第7度會面。由於谷立言22日才與國民黨主席鄭麗文會面，隔天再會盧秀燕，引起關注，盧秀燕今天對此表示，雙方這次是針對軍用與商用無人機產業發展合作交換意見，盼無人機能成為繼晶片後，另一個台灣代表性產業。



谷立言分別在4月22、23日先後拜會鄭麗文、盧秀燕，前者才剛赴中國大陸交流，並預計在6月出訪美國；後者則是上個月才結束訪美行程的藍營主要諸侯，美方動態引發政壇討論。



盧秀燕24日出席“西屯區協和里活動中心揭牌啟用典禮”，針對谷立言來訪，是否觸及軍購議題或有無談到鄭麗文訪美一事受訪表示，我們是就“軍用與商用無人機”產業發展進行深度對話。



盧秀燕表示，谷立言大使是老朋友了，只要來到台中，我們總會撥空交流意見。昨天，我們特別針對無人機與無人載具產業的發展交換意見，放眼全球，無論是軍用或商用領域，對無人機與無人載具的需求都正迎來爆發性的成長。因此，雙方凝聚了一個共同目標，期盼繼半導體晶片之後，台美要攜手打造台灣下一個“護國神山”產業，也就是無人機與無人載具。



盧秀燕說，在這項戰略中，為什麼台中能成為領航城市？我們的優勢在哪裡？因為無人機的發展，仰賴4大核心工業基礎，“航天、半導體晶片、光學、精密機械”，而這4大產業的重鎮就在台中。我們具備將這4大領域完美整合的絕對優勢，足以建構出最完整的無人機與無人載具產業鏈。



盧秀燕表示，基於上述優勢，她與谷立言針對台美的產業合作進行了更具體的討論。為什麼必須合作？就全球產業分工來看，美國掌握著無人機的核心技術與國際規格，同時也是極龐大的買方市場，而台中則擁有卓越的研發與生產製造能力。



盧秀燕認為，透過美方釋出技術與規格，台灣負責研發生產與供應，形成完美的供需互補。雙方強強聯手，不僅能共同發展出台灣下一座“護國神山”，更將確立台中市的領航地位，帶動整個中部地區產業的全面躍升。