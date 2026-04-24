賴清德出訪受阻不開心　綠黨團舉牌抗議

賴清德出訪史瓦帝尼受阻，民進黨團舉牌抗議，高喊“團結一致、捍衛主權、支持台灣、走向世界”等口號。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨團舉牌抗議。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）賴清德出訪史瓦帝尼前一天臨時喊卡，因專機飛航許可遭沿線專機航線通過的模里西斯、賽席爾、馬達加斯加三國突然撤回。民進黨“立法院”黨團24日在“立院”議場內舉牌抗議，高喊口號“團結一致、捍衛主權、支持台灣、走向世界”。



目前台灣“邦交國”已跌至歷史最低的12個。



