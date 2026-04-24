台灣成詐騙之島　韓國瑜支持用鞭刑嚴懲

韓國瑜（中）出席“全球打詐對策研究協會”成立大會並致詞。（中評社 張嘉文攝） “全球打詐對策研究協會”24日召開成立大會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）針對台灣詐騙犯罪橫行，中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在“立法院”號召成立“全球打詐對策研究協會”，“立法院長”韓國瑜特別出席力挺。他強調，政府在應對詐騙犯罪應更有作為，可效法新加坡對詐騙、虐童及性侵實施鞭刑，以亂世用重典來剷除台灣“詐騙之島”的惡名。



“全球打詐對策研究協會”由藍委洪孟楷主導成立，今天在“立法院”召開成立大會，韓國瑜親自出席表達支持外，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁也率眾多藍委出席，台灣民眾黨“立委”洪毓祥也代表白營出席。



韓國瑜指出，台灣去年一年就發生約20萬起詐騙案，被害金額更達900億元。雖然政府投入大筆人力與資金打詐，但卻是越打越詐。本次大會的成立，代表了“立法院”直接反映全台人民最強烈的呼籲，也希望行政部門動起來，更有效的反制詐騙行為。



韓國瑜接著提到，近期洪孟楷提出要效仿新加坡，對詐騙分子施以鞭刑，他深有同感，這些也需要全台民眾共同來關切。



他強調，新加坡已經是全世界國民所得最高的國家，但同時有鞭刑，針對詐騙行為，新加坡毅然決然用鞭刑來對付這些詐騙分子，是否可以引用在台灣，針對詐騙分子，加上強姦婦女、虐待兒童，同時一併適用，亂世需用重典。

