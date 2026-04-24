白議員促速布局2028　盧秀燕：先輔選盡本分

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕出席“西屯區協和里活動中心揭牌啟用典禮”剪綵。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹23日表態力挺中國國民黨籍台中市長盧秀燕參選2028大選，並呼籲現在就展現母雞能量，啟動年底地方選舉的輔選行程，盧本周末就將赴新北、高雄替藍營市長選將助陣。被問到是否聽從江和樹的建議？盧秀燕今天表示，多年來她都是盡本分，利用公餘間幫黨內同志的忙，對於江的力挺，她則表達感謝之意。



民眾黨籍台中市議員江和樹23日表態支持盧秀燕選大選，並喊話盧秀燕“如果真的有2028的想法，現在就是最好的時間點”，該開始北中南布局、跑全台輔選。隨後盧秀燕團隊當晚就釋出市長周末輔選行程，4月25日周六先到新北板橋合體同黨新北市長參選人李四川，26日周日再到高雄市和國民黨市長參選人柯志恩“好媽媽連線”。



盧秀燕24日出席“西屯區協和里活動中心揭牌啟用典禮”，針對啟動輔選行程受訪表示，她身為國民黨員，協助黨內同志本來就理所當然，她多年來都是盡本分，利用公餘的時間幫黨內同志的忙，只要是好的人選她都會強烈推薦，所以利用假日時間去輔選也理所當然。



至於是否呼應江和樹的建言，如何回應對方表態支持選2028？盧秀燕則簡短回應，謝謝議員。