又點名台灣　特朗普稱美將取得50%晶片市場

美國總統特朗普。（照片：The White House臉書） 中評社台北4月24日電／美國總統特朗普（Donald Trump）揚言將對進口晶片與半導體祭出高額關稅，受到全球關注。特朗普23日強硬表態，宣稱美國將在短時間內取得全球近50%的晶片市場份額。他直接點名台灣與韓國是目前晶片供應最大來源，並對全球業者發出最後通牒警告，晶片公司若不到美國境內設廠生產，最快一年半後就會面臨極高關稅。



特朗普23日在白宮再度提到晶片議題，並稱在一年半或兩年後，不在美國製造的晶片要進入美國，就得面臨非常高的關稅，特朗普也稱，美國很快就會擁有近50%的晶片市場，“我們要把他們全都帶回來”。



美國商務部部長盧特尼克23日針對2027財政年度預算出席國會聽證會時也表示，美國昔日晶片市場僅占3%到4%，且擁有最大的晶片需求；特朗普的指示下，美國要求晶圓廠回到美國製造，預計對美半導體產業的投資總額，將高達1兆美元，“這不僅是單純的商業採購，而是攸關整體的生產製造。”



盧特尼克提及，美國商務部積極推動指標性企業落腳，美光科技承諾投資2000億美元、台積電承諾也投資1650億美元等，台灣預計有5000億美元的資金將湧入美國。



盧特尼克23日出席美國國會聽證會時，預期特朗普任內的對美半導體產業投資將高達1兆美元。