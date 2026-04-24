破除整合慢　賴瑞隆與綠參選人合拍形象照

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆與議員鄭孟洳以運動風格拍形象照。（圖：賴瑞隆辦公室提供） 民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益24日肯定民進黨高雄市長參選人賴瑞隆棚拍表現。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月24日電（記者 蔣繼平）年底高雄市長選戰，民進黨有不能輸的壓力。民進黨高雄市長參選人、綠委賴瑞隆因初選後整合緩慢，綠營彌漫緊張氛圍。擔任母雞的賴瑞隆近日與議員小雞拍形象照，不僅破冰也博情感。拍完照的綠營民代都誇賴瑞隆配合度很高，變成綠營熱議話題。



賴瑞隆近日與民進黨提名的高雄市議員參選人陸續拍攝合體形象照，23日晚間公布首波照片，宣示“團結、專業、協同打拚”的高雄隊正式成軍，展現拚戰精神與活力，也被外界視為啟動整合的訊號，成為黨內熱議話題。



賴瑞隆配合市議員參選人要求擺出各種POSE，現任議員鄭孟洳準備了拳擊手套、練過射箭的黃文志擺出后羿射日動作。新人則喜歡動漫風格，張耀中要求用七龍珠的合體動作、吳昱鋒選擇進擊的巨人調查兵團獻出心臟的敬禮動作。



民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益24日受訪表示，他發現這次棚拍賴瑞隆跳脫以往的正經與嚴肅，每個議員要求的動作，賴都很配合，與大家很自然互動，就像兄弟姊妹，展露出真性情，不再像人形立牌，私底下有熱情活潑，是悶騷類型。



民進黨籍高雄市議員黃飛鳳24日受訪也表示，拍攝過程順利，大家有說有笑，她在外面化妝時，棚內笑聲不斷，賴瑞隆與大家互動都很可以。對於年底選情，她認為一定要一起合作，讓市長、議員都順利當選。好不容易選出鮮花，別讓對手把整座花園捧走。