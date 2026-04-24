看高德地圖爆紅　邱世卿：兩岸競爭已到太空

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 資料照) 中評社台北4月24日電／中國大陸導航APP高德地圖近期在台灣上線並爆紅，因新增“紅綠燈倒數計時”與3D街景等功能，引發資安疑慮。對此，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿表示，從高德地圖這件事，可以看到當兩岸的競爭拉高到太空的層次，民進黨政府能做的事情其實是相當有限的。



邱世卿今天在臉書發文指出，高德地圖靠北斗衛星定位，只要衛星持續提供高精度的定位，就會有人使用這套地圖。



邱世卿表示，同樣的，如果大陸的低軌衛星通訊鏈路完成，在台灣只有要具備接入能力的終端(手機、地面站、車輛的智慧網路...)，那麼只要通訊的成本合理，服務可靠，自然也會吸引在台灣的用戶。



邱世卿說，當然，屆時民進黨也會以“國家安全”或“資訊安全”的理由，禁止台灣政府部門使用，但是除非能在整個台灣的上空鋪上銅網，否則要完全切斷鏈路，禁止民間使用的難度就會非常高。



“行政院”發言人李慧芝昨天表示，2019年就公布各機關對危害“國家”資通安全產品限制使用原則，只要普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關禁使之列。目前相關機關將針對高德地圖進行資安檢測與風險評估，也建議民眾提高警覺，避免下載具有資安疑慮中國製應用程式。



台“數發部”23日表示，依照現行法令，高德地圖屬危害“國安”產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用，預計五月公布資安檢測風險。“內政部長”劉世芳說，風險評估後若認為對台灣“國安”問題產生重大影響，會加以禁絕。