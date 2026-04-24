接棒不分區被徐瑞希卡住？陳智菡：黨有程序

民眾黨團主任陳智菡接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）曾名列台灣民眾黨不分區“立委”名單第17名的公視前董事徐瑞希，曾發臉書“退出民眾黨”，後遭註銷黨籍。她提訴訟主張黨員資格續存，23日獲判勝訴。台灣民眾黨“立院”黨團主任陳智菡24日在“立院”受訪表示，其實黨內有一定的程序，在我們的黨章裡都有詳細的規定。



2024年8月4日徐瑞希在臉書發出“退黨聲明”表示宣布退出民眾黨。民眾黨也依照徐退黨聲明註銷徐瑞希黨籍。不料徐瑞希日前主張，從未正式提出退黨之意，臉書上的退黨聲明也不符章程。以此向台北地院提出確認黨員資格訴訟，台北地院23日判決確認徐黨員資格存在。



民眾黨中評會日前決議開除中配李貞秀黨籍，排在民眾黨不分區第16名的許忠信22日到“立院”就職。由於徐瑞希勝訴、維持黨員資格，連帶影響民眾黨不分區“立委”遞補順位。依民眾黨“兩年條款”，“立委”劉書彬明年卸任後，原預期由符合女性比例的陳智菡遞補，但在徐瑞希排名優先的情況下，陳智菡恐無緣進入“立院”。



陳智菡24日在“立院”議場外接受媒體訪問，被問及有關徐瑞希黨員資格確認是否會擠壓到陳就任“立委”資格。



陳智菡回應，這些事情她都沒有意見，黨內都已經有回應。她想這些東西黨中央都會有說明。